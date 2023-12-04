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WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр - РИА Новости, 04.12.2023
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:20
2023-12-04T17:20
2023-12-04T17:54
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Киева, Вашингтона и европейских стран.По информации издания, американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия). Планировщики проводили учения с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто перемещая фигуры на карте, говорится в публикации.Высшие должностные лица, включая генерала Марка Милли, возглавлявшего тогда Объединенный комитет начальников штабов США, и генерал-полковника Александра Сырского, командующего украинскими Сухопутными войсками, присутствовали на нескольких симуляциях и получили отчеты о результатах. По словам собеседников издания, несмотря на совместно разработанный план кампании, стороны разошлись во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. В частности, американские военные выступали за целенаправленное наступление украинских войск вдоль южной оси и были уверены, что механизированная фронтальная атака на российские линии была осуществима с имеющимися ресурсами. Пентагон также хотел, чтобы наступление стартовало в середине апреля, пишет газета. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал.По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного вооружения и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
WP: США и Британия составили план наступления для ВСУ с помощью настольных игр