https://ria.ru/20231204/nastuplenie-1913694500.html

WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр

WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр - РИА Новости, 04.12.2023

WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр

США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:20

2023-12-04T17:20

2023-12-04T17:54

специальная военная операция на украине

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россия

александр сырский

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Киева, Вашингтона и европейских стран.По информации издания, американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия). Планировщики проводили учения с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто перемещая фигуры на карте, говорится в публикации.Высшие должностные лица, включая генерала Марка Милли, возглавлявшего тогда Объединенный комитет начальников штабов США, и генерал-полковника Александра Сырского, командующего украинскими Сухопутными войсками, присутствовали на нескольких симуляциях и получили отчеты о результатах. По словам собеседников издания, несмотря на совместно разработанный план кампании, стороны разошлись во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. В частности, американские военные выступали за целенаправленное наступление украинских войск вдоль южной оси и были уверены, что механизированная фронтальная атака на российские линии была осуществима с имеющимися ресурсами. Пентагон также хотел, чтобы наступление стартовало в середине апреля, пишет газета. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал.По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного вооружения и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

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сша, украина, россия, александр сырский, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины