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WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 04.12.2023 (обновлено: 17:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/nastuplenie-1913694500.html
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр - РИА Новости, 04.12.2023
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр
США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:20
2023-12-04T17:54
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
александр сырский
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Киева, Вашингтона и европейских стран.По информации издания, американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия). Планировщики проводили учения с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто перемещая фигуры на карте, говорится в публикации.Высшие должностные лица, включая генерала Марка Милли, возглавлявшего тогда Объединенный комитет начальников штабов США, и генерал-полковника Александра Сырского, командующего украинскими Сухопутными войсками, присутствовали на нескольких симуляциях и получили отчеты о результатах. По словам собеседников издания, несмотря на совместно разработанный план кампании, стороны разошлись во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. В частности, американские военные выступали за целенаправленное наступление украинских войск вдоль южной оси и были уверены, что механизированная фронтальная атака на российские линии была осуществима с имеющимися ресурсами. Пентагон также хотел, чтобы наступление стартовало в середине апреля, пишет газета. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал.По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного вооружения и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html
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сша, украина, россия, александр сырский, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
WP: США и Британия составили план наступления ВСУ с помощью настольных игр

WP: США и Британия составили план наступления для ВСУ с помощью настольных игр

© AP Photo / Matt DunhamФлаг США над зданием американского посольства в Лондоне
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США и Великобритания помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Киева, Вашингтона и европейских стран.
По информации издания, американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия).
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ
16:09
Планировщики проводили учения с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто перемещая фигуры на карте, говорится в публикации.
Высшие должностные лица, включая генерала Марка Милли, возглавлявшего тогда Объединенный комитет начальников штабов США, и генерал-полковника Александра Сырского, командующего украинскими Сухопутными войсками, присутствовали на нескольких симуляциях и получили отчеты о результатах.
По словам собеседников издания, несмотря на совместно разработанный план кампании, стороны разошлись во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. В частности, американские военные выступали за целенаправленное наступление украинских войск вдоль южной оси и были уверены, что механизированная фронтальная атака на российские линии была осуществима с имеющимися ресурсами. Пентагон также хотел, чтобы наступление стартовало в середине апреля, пишет газета.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал.
По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного вооружения и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияАлександр СырскийСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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