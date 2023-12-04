https://ria.ru/20231204/nablyudateli-1913667814.html
В ЦИК ожидают максимальное число наблюдателей на выборах президента
В ЦИК ожидают максимальное число наблюдателей на выборах президента - РИА Новости, 04.12.2023
В ЦИК ожидают максимальное число наблюдателей на выборах президента
Центральная избирательная комиссия России ожидает максимальное количество наблюдателей на президентских выборах в РФ, запланированных на март 2024 года, сообщил РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:50
2023-12-04T15:50
2023-12-04T15:50
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России ожидает максимальное количество наблюдателей на президентских выборах в РФ, запланированных на март 2024 года, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома. Шевченко посетил с рабочим визитом Удмуртскую Республику. На встрече с председателем Государственного Совета республики Владимиром Невоструевым, руководителями депутатских фракций и региональных отделений политических партий были подробно рассмотрены вопросы участия политических партий в выборах президента Российской Федерации. Важнейший вопрос − организация обучения наблюдателей на предстоящих выборах. "Мы прогнозируем максимальное количество наблюдателей на выборах президента Российской Федерации", − отметил Шевченко, которого цитирует пресс-служба ЦИК. По его словам, сейчас для партий существует достаточно возможностей наблюдения за выборами и не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, центрах общественного наблюдения, которые создаются во всех субъектах. "Важно, чтобы наблюдатели прошли обучение для работы в дни голосования. Избирательные комиссии готовы помогать политическим партиям в качественной подготовке наблюдателей", - добавил он. На встрече также обсудили вопросы видеонаблюдения в помещениях УИК. Планируется оснастить большинство избирательных участков видеокамерами и видеорегистраторами. "Это хорошая практика, которая привычна и понятна как избирателям, так и наблюдателям, и членам комиссий", − отметил Шевченко.
https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, удмуртская республика (удмуртия), цик рф
В мире, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), ЦИК РФ
В ЦИК ожидают максимальное число наблюдателей на выборах президента
Член ЦИК: на выборах президента России ожидается максимальное число наблюдателей
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России ожидает максимальное количество наблюдателей на президентских выборах в РФ, запланированных на март 2024 года, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.
Шевченко посетил с рабочим визитом Удмуртскую Республику
. На встрече с председателем Государственного Совета республики Владимиром Невоструевым, руководителями депутатских фракций и региональных отделений политических партий были подробно рассмотрены вопросы участия политических партий в выборах президента Российской Федерации. Важнейший вопрос − организация обучения наблюдателей на предстоящих выборах.
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"Мы прогнозируем максимальное количество наблюдателей на выборах президента Российской Федерации", − отметил Шевченко, которого цитирует пресс-служба ЦИК.
По его словам, сейчас для партий существует достаточно возможностей наблюдения за выборами и не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, центрах общественного наблюдения, которые создаются во всех субъектах.
«
"Важно, чтобы наблюдатели прошли обучение для работы в дни голосования. Избирательные комиссии готовы помогать политическим партиям в качественной подготовке наблюдателей", - добавил он.
На встрече также обсудили вопросы видеонаблюдения в помещениях УИК. Планируется оснастить большинство избирательных участков видеокамерами и видеорегистраторами.
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"Это хорошая практика, которая привычна и понятна как избирателям, так и наблюдателям, и членам комиссий", − отметил Шевченко.