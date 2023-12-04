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В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя
В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя
Сильный хлопок произошел в кузове мусоровоза утром на Ленинском проспекте в центре Москвы, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:02
2023-12-04T11:02
2023-12-04T11:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сильный хлопок произошел в кузове мусоровоза утром на Ленинском проспекте в центре Москвы, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 06.53 в мусоровозе, который следовал в начале Ленинского проспекта, произошел сильный хлопок неустановленного "устройства", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора после проливки содержимого пожарными. "Хлопком оглушило водителя, от госпитализации отказался", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва
В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя
В Москве на Ленинском проспекте сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сильный хлопок произошел в кузове мусоровоза утром на Ленинском проспекте в центре Москвы, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В 06.53 в мусоровозе, который следовал в начале Ленинского проспекта, произошел сильный хлопок неустановленного "устройства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора после проливки содержимого пожарными.
"Хлопком оглушило водителя, от госпитализации отказался", - заключил собеседник агентства.
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