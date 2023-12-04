https://ria.ru/20231204/musorovoz-1913570399.html

В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя

В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве сильный хлопок в мусоровозе оглушил водителя

Сильный хлопок произошел в кузове мусоровоза утром на Ленинском проспекте в центре Москвы, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:02

2023-12-04T11:02

2023-12-04T11:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сильный хлопок произошел в кузове мусоровоза утром на Ленинском проспекте в центре Москвы, пострадал водитель, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 06.53 в мусоровозе, который следовал в начале Ленинского проспекта, произошел сильный хлопок неустановленного "устройства", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора после проливки содержимого пожарными. "Хлопком оглушило водителя, от госпитализации отказался", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231130/granata-1912939810.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва