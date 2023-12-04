Москва, Подмосковье и Тульская область стали лидерами "мусорной" реформы
РЭО: Москва, Подмосковье и Тульская область стали лидерами "мусорной" реформы
Мужчина выбрасывает мусор. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области возглавили рейтинг российских регионов с лучшими показателями в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
РЭО опубликовал рейтинг лучших регионов в сфере обращения с отходами в номинации "Регионы России" "Зеленой премии — 2023". По данным компании, лидерами "мусорной" реформы в России стали Москва и Подмосковье, Тульская, Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртия. В десятку лучших также вошли Тамбовская, Ярославская, Челябинская, Тюменская области и Башкортостан.
"Самых заметных позитивных сдвигов в рейтинге регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами удалось достичь Республике Башкортостан: регион поднялся на 9-е место, набрав 47 пунктов в таблице Зеленого рейтинга. 33 пункта прибавил Ямало-Ненецкий автономный округ и занял 20 строчку рейтинга. Курская и Липецкая области набрали 23 и 22 пункта, заняв 15 и 17 места в рейтинге" — приводятся в сообщении словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Тульская область в этом году поднялась сразу на пять позиций. Нижегородская область занимает третье место второй год подряд, но получила больше баллов. На девять строчек поднялся Ставропольский край, на 12 позиций – Удмуртия.
Как уточнили в компании, в 2023 году регионы оценивались по восьми критериям, в том числе: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов, бесперебойность оказания услуги по обращению с отходами, уровень удовлетворенности населения обращением с ТКО.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.