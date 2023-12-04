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Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:46
2023-12-04T11:46
2023-12-04T11:46
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ночью и ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Также повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега, добавили в материале. В течение всего светового дня организуют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями, рассказали в ведомстве. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа городских служб Москвы в условиях сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне небывалого снегопада. Чистят не только дороги, но и крыши - на многих успели образоваться большие сосульки.
2023-12-04T11:46
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжили работы по очистке улиц города от снега