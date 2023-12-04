https://ria.ru/20231204/moskva-1913583858.html

Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме - РИА Новости, 04.12.2023

Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:46

2023-12-04T11:46

2023-12-04T11:46

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ночью и ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Также повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега, добавили в материале. В течение всего светового дня организуют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями, рассказали в ведомстве. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа городских служб Москвы в условиях сильного снегопада Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне небывалого снегопада. Чистят не только дороги, но и крыши - на многих успели образоваться большие сосульки. 2023-12-04T11:46 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, общество