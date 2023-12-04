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Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
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11:46 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moskva-1913583858.html
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:46
2023-12-04T11:46
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ночью и ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Также повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега, добавили в материале. В течение всего светового дня организуют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями, рассказали в ведомстве. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Работа городских служб Москвы в условиях сильного снегопада
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на фоне небывалого снегопада. Чистят не только дороги, но и крыши - на многих успели образоваться большие сосульки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Городские службы Москвы продолжили работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы продолжили работы по очистке улиц города от снега

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в усиленном режиме по очистке столицы от снега, они уже провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ночью и ранним утром провели механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Также повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега, добавили в материале.
В течение всего светового дня организуют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями, рассказали в ведомстве.
"Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
МоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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