https://ria.ru/20231204/moskva-1913573316.html
Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно
Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно - РИА Новости, 04.12.2023
Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно
В подземном переходе станции метро "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метро установили художественное панно, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:09
2023-12-04T11:09
2023-12-04T11:09
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В подземном переходе станции метро "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метро установили художественное панно, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Чтобы попасть на станцию "Университет дружбы народов" с улицы Академика Опарина, пассажиры будут спускаться в подземный переход, который приведет их в кассовый зал вестибюля. В этом переходе завершен монтаж художественного панно, посвященного сотрудничеству ведущих мегаполисов мира. Панно разместилось во всю длину 50-метровой стены перехода, оно выполнено в мозаичной технике", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что панно площадью 120 квадратных метров установили примерно за месяц. "Композиция была изготовлена в архитектурной мастерской из тысяч элементов художественного стекла, затем ее разделили на несколько неравномерных панелей и отправили на стройплощадку. На станции эти фрагменты были смонтированы на стену подземного перехода с помощью специального клея для мозаики", – пояснил Бочкарев. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
https://realty.ria.ru/20230720/orden-1885324143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В подземном переходе станции метро "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метро установили художественное панно, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Чтобы попасть на станцию "Университет дружбы народов" с улицы Академика Опарина, пассажиры будут спускаться в подземный переход, который приведет их в кассовый зал вестибюля. В этом переходе завершен монтаж художественного панно, посвященного сотрудничеству ведущих мегаполисов мира. Панно разместилось во всю длину 50-метровой стены перехода, оно выполнено в мозаичной технике", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Указ: орденом награжден заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев
Заммэра уточнил, что панно площадью 120 квадратных метров установили примерно за месяц.
"Композиция была изготовлена в архитектурной мастерской из тысяч элементов художественного стекла, затем ее разделили на несколько неравномерных панелей и отправили на стройплощадку. На станции эти фрагменты были смонтированы на стену подземного перехода с помощью специального клея для мозаики", – пояснил Бочкарев.
Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ
" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.