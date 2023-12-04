https://ria.ru/20231204/moskva-1913573316.html

Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно

Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно - РИА Новости, 04.12.2023

Бочкарев: в переходе станции "Университет дружбы народов" установили панно

В подземном переходе станции метро "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метро установили художественное панно, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:09

2023-12-04T11:09

2023-12-04T11:09

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В подземном переходе станции метро "Университет дружбы народов" строящейся Троицкой линии метро установили художественное панно, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Чтобы попасть на станцию "Университет дружбы народов" с улицы Академика Опарина, пассажиры будут спускаться в подземный переход, который приведет их в кассовый зал вестибюля. В этом переходе завершен монтаж художественного панно, посвященного сотрудничеству ведущих мегаполисов мира. Панно разместилось во всю длину 50-метровой стены перехода, оно выполнено в мозаичной технике", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра уточнил, что панно площадью 120 квадратных метров установили примерно за месяц. "Композиция была изготовлена в архитектурной мастерской из тысяч элементов художественного стекла, затем ее разделили на несколько неравномерных панелей и отправили на стройплощадку. На станции эти фрагменты были смонтированы на стену подземного перехода с помощью специального клея для мозаики", – пояснил Бочкарев. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://realty.ria.ru/20230720/orden-1885324143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы