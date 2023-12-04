Рейтинг@Mail.ru
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moskva-1913531518.html
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов
По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:48
2023-12-04T06:48
общество
москва
евгений тишковец
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 6.39 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 10 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 23 рейса задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6248506423f5e7aa260430685c1967d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, петр бирюков
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Петр Бирюков
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов

Три московских аэропорта отменили или задержали более 50 рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 6.39 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 10 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 23 рейса задержаны.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
Очередь из фур и легковых автомобилей на трассе А-108 в Московской области. 3 декабря 2023
В Подмосковье десятки фур и легковушек не могут проехать из-за снегопада
Вчера, 21:51
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала