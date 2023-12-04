https://ria.ru/20231204/moskva-1913531518.html

В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов

В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов

По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:48

2023-12-04T06:48

2023-12-04T06:48

общество

москва

евгений тишковец

петр бирюков

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 6.39 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 10 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 23 рейса задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.

https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html

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общество, москва, евгений тишковец, петр бирюков