https://ria.ru/20231204/moskva-1913531518.html
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов
По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:48
2023-12-04T06:48
2023-12-04T06:48
общество
москва
евгений тишковец
петр бирюков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 46 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 6.39 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 13 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 10 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 23 рейса задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
https://ria.ru/20231203/snegopad-1913507739.html
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общество, москва, евгений тишковец, петр бирюков
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Петр Бирюков
В Москве на фоне снегопада отменили или задержали более 50 авиарейсов
Три московских аэропорта отменили или задержали более 50 рейсов из-за снегопада