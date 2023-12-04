https://ria.ru/20231204/moskva-1913499779.html

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представляют изобретения на спецфоруме

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представляют изобретения на спецфоруме - РИА Новости, 04.12.2023

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представляют изобретения на спецфоруме

Порядка 10 производителей медицинской продукции особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" представляют свои инновационные изобретения на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:11

2023-12-04T10:11

2023-12-04T10:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

ангстрем

геннадий дегтев

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 10 производителей медицинской продукции особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" представляют свои инновационные изобретения на научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Форум стартовал в понедельник, 4 декабря, и продлится до 8 декабря. Событие является одним из самых крупных специализированных мероприятий в сфере медицины и охраны здоровья, охватывающее производство оборудования, науку и практическую медицину.По словам главы ДИПП, в медицинском кластере московской ОЭЗ зарегистрировано более двадцати предприятий, которые создают высокотехнологичную продукцию разного назначения, в частности, стационарное оборудование и изделия для оказания первой помощи."Сегодня разработки столичных промышленников пользуются большим спросом на рынке, поэтому они активно инвестируют в свое производство, расширяют ассортимент. Так, по итогам второго квартала этого года производители медизделий из столичной ОЭЗ вложили в развитие более 1 миллиарда рублей и организовали около 140 новых рабочих мест. На отраслевом мероприятии около десяти компаний в течение нескольких дней представят свою импортозамещающую продукцию", – цитирует пресс-служба слова Овчинского.Так, в ходе форума производитель аппаратов УЗИ демонстрирует 5 моделей, 4 из которых имеют уровень экспертного класса. Аппараты ультразвуковой диагностики московского производителя русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением. Продукция производителя зарегистрирована в "Реестр российской промышленной продукции" и "Единый реестр российской радиоэлектронной продукции". Одним из новых изобретений стал портативный аппарат УЗИ размером с ноутбук. Разработка дает возможность осуществлять диагностику в передвижных госпиталях, каретах скорой помощи, поселковых амбулаториях, а также в операционных и реанимационных отделениях больниц, говорится в сообщении."Резидент ОЭЗ Москвы, специализирующийся на выпуске ортопедической, лечебно-профилактической обуви, представляет на форуме изделия для диабетической стопы на ригидной и улучшенной по внешним показателям подошве, мужские и подростковые модели для протеза, ортеза, а также линейку для детей с ДЦП. Ежегодно предприятие выпускает более 5 тысяч пар обуви для диабетиков и свыше 2 тысяч пар на протез", – рассказал генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев, слова которого приводит пресс-служба.Еще один резидент столичной ОЭЗ презентует на форуме аппарат искусственной вентиляции легких, который предназначен для любых пациентов, в том числе новорожденных детей весом от пятисот граммов, и наркозно-дыхательный прибор, делающий "мягкую" анестезию перед операцией. Оба изобретения имеют уровень экспертного класса, добавили в пресс-службе.Также компания-резидент по выпуску медицинских изделий для оказания первой помощи продемонстрирует инновационный прибор для сердечно-легочной реанимации, автоматически производящий массаж сердца. Благодаря аппарату врачи могут освободить руки для иных действий при спасении пациента. Кроме того, представители компании организуют мастер-классы по использованию своих аппаратов.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером в международных и национальных отраслевых рейтингах, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/oez-1908247183.html

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экономика, москва, владислав овчинский, ангстрем, геннадий дегтев