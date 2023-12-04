https://ria.ru/20231204/morozy-1913673729.html
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов - РИА Новости, 04.12.2023
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
Сильный ветер и морозы до 34 градусов ожидаются в Татарстане в ближайшие дни, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:06
2023-12-04T16:06
2023-12-04T16:29
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Сильный ветер и морозы до 34 градусов ожидаются в Татарстане в ближайшие дни, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС РФ. "От управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение об установлении аномально-холодной погоды. 5-6 декабря ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, метель", - говорится в сообщении. С 7 по 13 декабря на территории Татарстана ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-29 градусов мороза, в низких районах - до минус 34 градусов, днем прогнозируется не выше минус 20-25 градусов. В связи с неблагоприятным прогнозом жителям республики рекомендовано отменить выезды на личном автотранспорте за пределы населенных пунктов без острой необходимости, исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых, позаботиться об утеплении квартиры и подъездов, во избежание пожаров не допускать перекала печей и использования самодельных нагревательных приборов.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
В Татарстане на неделе ожидается сильный ветер и морозы до 34 градусов