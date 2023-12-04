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Москвичей предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 04.12.2023
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14:54 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/morozy-1913651455.html
Москвичей предупредили об аномальных морозах
Москвичей предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 04.12.2023
Москвичей предупредили об аномальных морозах
Спасатели предупредили об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы со вторника по субботу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:54
2023-12-04T14:54
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы со вторника по субботу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Спасатели призывают одеваться по погоде, одежда должна быть многослойной, в помещении рекомендуется носить сменную обувь; также рекомендуется не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. "На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и так далее. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - добавили в МЧС. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать ПДД, помнить, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны; иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи; убедиться в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля. В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае, если человек оказался на трассе в затруднительной ситуации, необходимо незамедлительно набирать номер "101" или "112".
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Погода, Москва
Москвичей предупредили об аномальных морозах

Москвичей предупредили об аномальных морозах на семь-десять градусов ниже нормы

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы со вторника по субботу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают одеваться по погоде, одежда должна быть многослойной, в помещении рекомендуется носить сменную обувь; также рекомендуется не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.
"На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и так далее. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - добавили в МЧС.
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14:44
Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать ПДД, помнить, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны; иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи; убедиться в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля.
В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае, если человек оказался на трассе в затруднительной ситуации, необходимо незамедлительно набирать номер "101" или "112".
 
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