https://ria.ru/20231204/morozy-1913651455.html

Москвичей предупредили об аномальных морозах

Москвичей предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 04.12.2023

Москвичей предупредили об аномальных морозах

Спасатели предупредили об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы со вторника по субботу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:54

2023-12-04T14:54

2023-12-04T14:54

погода

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномальных морозах на 7-10 градусов ниже нормы со вторника по субботу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Спасатели призывают одеваться по погоде, одежда должна быть многослойной, в помещении рекомендуется носить сменную обувь; также рекомендуется не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. "На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и так далее. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - добавили в МЧС. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать ПДД, помнить, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны; иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи; убедиться в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля. В столичном главке МЧС подчеркнули, что в случае, если человек оказался на трассе в затруднительной ситуации, необходимо незамедлительно набирать номер "101" или "112".

https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва