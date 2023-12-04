https://ria.ru/20231204/moroz-1913607712.html

Жителей Пермского края предупредили о сильных морозах

Жителей Пермского края предупредили о сильных морозах - РИА Новости, 04.12.2023

Жителей Пермского края предупредили о сильных морозах

Сильные морозы ожидаются в Пермском крае на этой неделе, из-за неблагоприятной погоды создан оперативный штаб по ЖКХ, проверяются объекты теплоснабжения,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:13

2023-12-04T13:13

2023-12-04T13:13

общество

жкх

пермский край

пермь

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Пермском крае на этой неделе, из-за неблагоприятной погоды создан оперативный штаб по ЖКХ, проверяются объекты теплоснабжения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.Центр геоинформационных систем пермского госуниверситета сообщил в понедельник о надвигающихся на регион сильных морозах, температура воздуха может опуститься на некоторых территориях после среды до -40 градусов, на большей части Пермского края по утрам ожидается от -30 до -38 градусов, днем немного теплее, такая погода продержится примерно до 11 декабря. При этом 7-10 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов. Последний раз такие продолжительные морозы были в регионе в конце января 2014 года. "Специалисты предупреждают о резком снижении температуры во всех территориях региона, начиная со среды. Поручил организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме", – написал глава региона. Уточняется, что проводятся проверки готовности объектов ЖКХ, ресурсных организаций и энергетического комплекса, кроме того, на случай возможных происшествий на сетях аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности. Деятельность созданного штаба контролирует краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства. Власти также просят жителей соблюдать осторожность на дорогах и дома, не забывать о правилах безопасности при использовании обогревателей и печного отопления. В понедельник в Перми -8 градусов, идет снег.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913519997.html

https://ria.ru/20231204/morozy-1913592080.html

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общество, жкх, пермский край, пермь, дмитрий махонин