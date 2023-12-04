https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913719787.html

Додон призвал Молдавию отказываться от санкций против России

Додон призвал Молдавию отказываться от санкций против России - РИА Новости, 04.12.2023

Додон призвал Молдавию отказываться от санкций против России

Молдавии нужно отказаться от санкций против России, властям нужно ехать и договариваться об отмене эмбарго на ввоз молдавской сельхозпродукции, считает... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:35

2023-12-04T18:35

2023-12-04T18:35

россия

молдавия

игорь додон

в мире

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Молдавии нужно отказаться от санкций против России, властям нужно ехать и договариваться об отмене эмбарго на ввоз молдавской сельхозпродукции, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям. "Последствия запрета на ввоз в РФ молдавских овощей и фруктов будут весьма негативными… Выход из этой ситуации один: нужно отказаться от санкций, срочно поехать в Россию и добиваться отмены введенного запрета и начать наконец думать об интересах наших производителей", - написал Додон. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с Молдавией. "Еще в прошлом году удалось договориться об отмене временного запрета на ввоз в РФ молдавских овощей и фруктов, который длился с 15-го августа до 1-го декабря. Однако в этом году условия для ведения подобных переговоров и снятия запрета Россельхознадзора были подорваны руководством нашей страны", - отметил Додон. Лидер социалистов подчеркнул, что не ведутся конструктивные диалоги между профильными министерствами и ведомствами, а также в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "В апреле Майя Санду (президент Молдавии – ред.) заявила на пресс-конференции, что банки Молдовы соблюдают все политики и ограничения, введенные международными платежными системами в отношении России. В ноябре Молдова присоединилась к 4-ем пакетам санкций ЕС против России, которые включают санкции против физических лиц, банков, политических партий, военных предприятий, строительных компаний", - пояснил Додон. Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".

https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, игорь додон, в мире, санкции в отношении россии