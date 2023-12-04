Додон призвал Молдавию отказываться от санкций против России
Додон: Молдавии нужно отказываться от санкций и договариваться с Россией
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Молдавии нужно отказаться от санкций против России, властям нужно ехать и договариваться об отмене эмбарго на ввоз молдавской сельхозпродукции, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.
"Последствия запрета на ввоз в РФ молдавских овощей и фруктов будут весьма негативными… Выход из этой ситуации один: нужно отказаться от санкций, срочно поехать в Россию и добиваться отмены введенного запрета и начать наконец думать об интересах наших производителей", - написал Додон. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с Молдавией. "Еще в прошлом году удалось договориться об отмене временного запрета на ввоз в РФ молдавских овощей и фруктов, который длился с 15-го августа до 1-го декабря. Однако в этом году условия для ведения подобных переговоров и снятия запрета Россельхознадзора были подорваны руководством нашей страны", - отметил Додон.
Лидер социалистов подчеркнул, что не ведутся конструктивные диалоги между профильными министерствами и ведомствами, а также в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "В апреле Майя Санду (президент Молдавии – ред.) заявила на пресс-конференции, что банки Молдовы соблюдают все политики и ограничения, введенные международными платежными системами в отношении России. В ноябре Молдова присоединилась к 4-ем пакетам санкций ЕС против России, которые включают санкции против физических лиц, банков, политических партий, военных предприятий, строительных компаний", - пояснил Додон.
Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".