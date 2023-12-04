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Прокуратура Молдавии вызвала политика, собирающего отряд для участия в СВО - РИА Новости, 04.12.2023
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15:21 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913659277.html
Прокуратура Молдавии вызвала политика, собирающего отряд для участия в СВО
Прокуратура Молдавии вызвала политика, собирающего отряд для участия в СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Прокуратура Молдавии вызвала политика, собирающего отряд для участия в СВО
Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила повестку с вызовом лидеру местной Партии регионов, главе Конгресса... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:21
2023-12-04T15:21
в мире
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила повестку с вызовом лидеру местной Партии регионов, главе Конгресса молдавских диаспор в России Александру Калинину, который формирует отряд для участие в СВО на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Калинин 1 декабря рассказал РИА Новости о формировании отряда молдаван "Днестр" имени Дмитрия Кантемира для участия в СВО на Украине. По его словам, в Молдавии не менее половины населения пророссийски настроены, многие поддерживают политику президента РФ и начало спецоперации. "Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратила внимание на заявление Александра Калинина о формировании интернационального взвода солдат, который в будущем будет воевать на Украине и, возможно, в Молдавии. После этих заявлений их автор вызван прокуратурой на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Ранее президент Молдавии Майя Санду лишила Калинина молдавского гражданства - он расценил это как попытку "убрать политических деятелей, которые могут ей составить конкуренцию на президентских выборах 2024 года". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913440516.html
https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html
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в мире, россия, молдавия, украина, александр калинин, майя санду, владимир путин
В мире, Россия, Молдавия, Украина, Александр Калинин, Майя Санду, Владимир Путин
Прокуратура Молдавии вызвала политика, собирающего отряд для участия в СВО

Молдавского политика, собирающего отряд для участия в СВО, вызвали в прокуратуру

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила повестку с вызовом лидеру местной Партии регионов, главе Конгресса молдавских диаспор в России Александру Калинину, который формирует отряд для участие в СВО на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Калинин 1 декабря рассказал РИА Новости о формировании отряда молдаван "Днестр" имени Дмитрия Кантемира для участия в СВО на Украине. По его словам, в Молдавии не менее половины населения пророссийски настроены, многие поддерживают политику президента РФ и начало спецоперации.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Молдавская оппозиция прокомментировала участие США в оценке прокуроров
Вчера, 12:26
«
"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратила внимание на заявление Александра Калинина о формировании интернационального взвода солдат, который в будущем будет воевать на Украине и, возможно, в Молдавии. После этих заявлений их автор вызван прокуратурой на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Ранее президент Молдавии Майя Санду лишила Калинина молдавского гражданства - он расценил это как попытку "убрать политических деятелей, которые могут ей составить конкуренцию на президентских выборах 2024 года".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Эксперт считает, что Санду готовит Молдавию к войне
1 декабря, 12:37
 
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