Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция
Партия "Шанс": Кишинев впустил в политику надзирателей из-за океана и с Запада
© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии "Шанс".
Ранее в американском посольстве в Кишиневе сообщили, что посол Кент Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании комиссии по оценке прокуроров. Отмечалось, что целью работы комиссии является оценка этической и финансовой честности молдавских прокуроров, США "гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку" процессу их оценки.
"Власть за американские деньги хочет проверить на честность всех молдавских прокуроров и судей. Режим впустил во внутреннюю политику надзирателей из-за океана и с Запада. С какого же момента стало дозволено другим странам финансировать и оказывать влияние на оценку и подбор ключевых фигур в молдавском правосудии?" - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале.
В политсиле отметили, что кабмин, чьи указания ранее "слепо исполняли" прокуроры и судьи, теперь будет давать оценку их же честности.
"Молдавии необходима реформа юстиции — прозрачная и открытая. Нынешнее правительство не в состоянии обеспечить эти важнейшие условия. Пока власть не имеет ничего общего с честностью, чего же ждать от судей и прокуроров, полностью подконтрольных ей?" - заявили в оппозиционной партии.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.