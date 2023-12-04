https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913608859.html

Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция

Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция - РИА Новости, 04.12.2023

Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция

Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:16

2023-12-04T13:16

2023-12-04T13:19

в мире

молдавия

майя санду

сша

дорин речан

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии "Шанс". Ранее в американском посольстве в Кишиневе сообщили, что посол Кент Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании комиссии по оценке прокуроров. Отмечалось, что целью работы комиссии является оценка этической и финансовой честности молдавских прокуроров, США "гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку" процессу их оценки. "Власть за американские деньги хочет проверить на честность всех молдавских прокуроров и судей. Режим впустил во внутреннюю политику надзирателей из-за океана и с Запада. С какого же момента стало дозволено другим странам финансировать и оказывать влияние на оценку и подбор ключевых фигур в молдавском правосудии?" - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале. В политсиле отметили, что кабмин, чьи указания ранее "слепо исполняли" прокуроры и судьи, теперь будет давать оценку их же честности. "Молдавии необходима реформа юстиции — прозрачная и открытая. Нынешнее правительство не в состоянии обеспечить эти важнейшие условия. Пока власть не имеет ничего общего с честностью, чего же ждать от судей и прокуроров, полностью подконтрольных ей?" - заявили в оппозиционной партии. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html

https://ria.ru/20231203/byudzhet-1913472034.html

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в мире, молдавия, майя санду, сша, дорин речан