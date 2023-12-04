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Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция - РИА Новости, 04.12.2023
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13:16 04.12.2023 (обновлено: 13:19 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913608859.html
Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция
Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция - РИА Новости, 04.12.2023
Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция
Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:16
2023-12-04T13:19
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии "Шанс". Ранее в американском посольстве в Кишиневе сообщили, что посол Кент Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании комиссии по оценке прокуроров. Отмечалось, что целью работы комиссии является оценка этической и финансовой честности молдавских прокуроров, США "гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку" процессу их оценки. "Власть за американские деньги хочет проверить на честность всех молдавских прокуроров и судей. Режим впустил во внутреннюю политику надзирателей из-за океана и с Запада. С какого же момента стало дозволено другим странам финансировать и оказывать влияние на оценку и подбор ключевых фигур в молдавском правосудии?" - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале. В политсиле отметили, что кабмин, чьи указания ранее "слепо исполняли" прокуроры и судьи, теперь будет давать оценку их же честности. "Молдавии необходима реформа юстиции — прозрачная и открытая. Нынешнее правительство не в состоянии обеспечить эти важнейшие условия. Пока власть не имеет ничего общего с честностью, чего же ждать от судей и прокуроров, полностью подконтрольных ей?" - заявили в оппозиционной партии. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
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в мире, молдавия, майя санду, сша, дорин речан
В мире, Молдавия, Майя Санду, США, Дорин Речан
Власти Молдавии впустили в политику надзирателей из США, заявила оппозиция

Партия "Шанс": Кишинев впустил в политику надзирателей из-за океана и с Запада

© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
Партия Шанс - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии позволяют представителям США вмешиваться во внутреннюю политику страны, финансируя процесс оценки прокуроров, считают в оппозиционной партии "Шанс".
Ранее в американском посольстве в Кишиневе сообщили, что посол Кент Логсдон вместе с молдавским премьер-министром Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании комиссии по оценке прокуроров. Отмечалось, что целью работы комиссии является оценка этической и финансовой честности молдавских прокуроров, США "гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку" процессу их оценки.
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"Власть за американские деньги хочет проверить на честность всех молдавских прокуроров и судей. Режим впустил во внутреннюю политику надзирателей из-за океана и с Запада. С какого же момента стало дозволено другим странам финансировать и оказывать влияние на оценку и подбор ключевых фигур в молдавском правосудии?" - говорится в заявлении партии в ее Telegram-канале.
В политсиле отметили, что кабмин, чьи указания ранее "слепо исполняли" прокуроры и судьи, теперь будет давать оценку их же честности.
"Молдавии необходима реформа юстиции — прозрачная и открытая. Нынешнее правительство не в состоянии обеспечить эти важнейшие условия. Пока власть не имеет ничего общего с честностью, чего же ждать от судей и прокуроров, полностью подконтрольных ей?" - заявили в оппозиционной партии.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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