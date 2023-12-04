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Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза - РИА Новости, 04.12.2023
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20:44 04.12.2023 (обновлено: 21:17 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/missiya-1913747494.html
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза - РИА Новости, 04.12.2023
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза
Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:44
2023-12-04T21:17
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза."Министерство иностранных дел имеет честь уведомить о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Нигера, которое Национальный совет по защите отечества разместил в социальной сети Х.В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей является обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
https://ria.ru/20231204/delegatsiya-1913604376.html
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в мире, нигер
В мире, Нигер
Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза

МИД Нигера сообщил о расторжении договора о пребывании гражданской миссии ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза.
"Министерство иностранных дел имеет честь уведомить о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Нигера, которое Национальный совет по защите отечества разместил в социальной сети Х.
В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей является обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
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