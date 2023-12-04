https://ria.ru/20231204/missiya-1913747494.html

Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза

Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза - РИА Новости, 04.12.2023

Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза

Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:44

2023-12-04T20:44

2023-12-04T21:17

в мире

нигер

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза."Министерство иностранных дел имеет честь уведомить о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Нигера, которое Национальный совет по защите отечества разместил в социальной сети Х.В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей является обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.

https://ria.ru/20231204/delegatsiya-1913604376.html

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в мире, нигер