Нигер расторгнет договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза
МИД Нигера сообщил о расторжении договора о пребывании гражданской миссии ЕС
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые власти Нигера объявили, что досрочно расторгают договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза.
"Министерство иностранных дел имеет честь уведомить о денонсации договора между Республикой Нигер и Евросоюзом относительно статуса миссии EUCAP Sahel Niger, о чем предварительно уведомляет за шесть месяцев", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Нигера, которое Национальный совет по защите отечества разместил в социальной сети Х.
В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в регионе Сахеля (EUCAP Sahel) в Африке. Ее задачей является обучение сил безопасности и оказание юридической помощи правоохранительным органам Нигера. Мандат миссии в последний раз был продлен ЕС до сентября 2024 года. В состав миссии входит около 130 сотрудников.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.