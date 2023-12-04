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Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
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11:23 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/mishustin-1913576814.html
Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи
Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи
Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:23
2023-12-04T11:23
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры. "В течение трех месяцев необходимо подготовить соответствующий план мероприятий для реализации задач стратегии. Ну и, что очень важно, сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей, бизнес качественными услугами связи", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20231204/svyaz-1913569100.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи

Мишустин призвал создать инвестиционные условия для компаний в отрасли связи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры.
"В течение трех месяцев необходимо подготовить соответствующий план мероприятий для реализации задач стратегии. Ну и, что очень важно, сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей, бизнес качественными услугами связи", - заявил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
10:59
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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