https://ria.ru/20231204/mishustin-1913576814.html

Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи

Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023

Мишустин рассказал о стратегии развития отрасли связи

Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:23

2023-12-04T11:23

2023-12-04T11:23

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Важно наряду с реализацией стратегии развития отрасли связи в России создать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в этой сфере, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры. "В течение трех месяцев необходимо подготовить соответствующий план мероприятий для реализации задач стратегии. Ну и, что очень важно, сформировать благоприятные инвестиционные условия для компаний, которые работают в отрасли, чтобы они могли обеспечить людей, бизнес качественными услугами связи", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20231204/svyaz-1913569100.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин