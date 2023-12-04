https://ria.ru/20231204/miny-1913642658.html
Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин
Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин - РИА Новости, 04.12.2023
Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин
Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:23
2023-12-04T14:23
2023-12-04T14:23
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ. "В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", - сообщили на флоте. В ходе разведывательного поиска экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами днем и ночью.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, безопасность, россия, вмф рф
Черное море, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин
Тральщики ВМФ проверили, нет ли украинских мин на торговых путях в Черном море
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ.
"В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", - сообщили на флоте.
В ходе разведывательного поиска экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами днем и ночью.
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