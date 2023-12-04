https://ria.ru/20231204/miny-1913642658.html

Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин

Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин - РИА Новости, 04.12.2023

Тральщики ВМФ проверили торговые пути в Черном море на предмет мин

Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:23

2023-12-04T14:23

2023-12-04T14:23

черное море

безопасность

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ. "В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", - сообщили на флоте. В ходе разведывательного поиска экипажи отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами днем и ночью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, безопасность, россия, вмф рф