https://ria.ru/20231204/migranty-1913760557.html

Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов

Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов

Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:08

2023-12-04T22:08

2023-12-04T22:42

владимир путин

россия

мигранты

общество

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, подумать над решением всех этих вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школе, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.Член совета Екатерина Сморода рассказала, что "нагрузка на учителей усиливается также в связи с большим притоком в школы детей с миграционной историей, в основном из стран ближнего зарубежья, которые как правило сразу же становятся гражданами РФ и живут по нашим законам"."По данным нашего всероссийского мониторинга, который мы провели в этом году, от 20 до 50% детей разного возраста, в том числе уже в подростковом периоде, не говорят вообще или владеют русским языком на очень низком уровне", - отметила она.По ее словам, учителя в таких случаях вынуждены на уроках использовать карточки для объяснения значения русских слов."Это ущемляет права в том числе и тех ребят, которые учатся в классах на родном русском языке изначально", - отметила Сморода.Она заявила, что сегодня крайне необходимо упорядочить данный процесс и внести в федеральный закон "Об образовании" норму о том, что такая группа детей - это обучающиеся с особыми образовательными потребностями, которым необходимо создавать специальные условия."Это пособия, специальная подготовка учителей, программы, необходимо обеспечивать создание специальных адаптационных классов для таких детей, для интенсивного изучения русского языка и постепенного ввода, то есть интеграции таких детей, в образовательный процесс, в уже сформированные классы. И безусловно далее необходима корректировка ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт – ред.), образовательных программ и, конечно, методическое сопровождение", – подчеркнула Сморода.

https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html

https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, мигранты, общество