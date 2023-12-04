Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов
Путин призвал не делать вид, что проблемы обучения детей мигрантов не существует
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин.
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"Нужно, конечно, подумать над решением всех этих вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школе, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.
Член совета Екатерина Сморода рассказала, что "нагрузка на учителей усиливается также в связи с большим притоком в школы детей с миграционной историей, в основном из стран ближнего зарубежья, которые как правило сразу же становятся гражданами РФ и живут по нашим законам".
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"По данным нашего всероссийского мониторинга, который мы провели в этом году, от 20 до 50% детей разного возраста, в том числе уже в подростковом периоде, не говорят вообще или владеют русским языком на очень низком уровне", - отметила она.
По ее словам, учителя в таких случаях вынуждены на уроках использовать карточки для объяснения значения русских слов.
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"Это ущемляет права в том числе и тех ребят, которые учатся в классах на родном русском языке изначально", - отметила Сморода.
Она заявила, что сегодня крайне необходимо упорядочить данный процесс и внести в федеральный закон "Об образовании" норму о том, что такая группа детей - это обучающиеся с особыми образовательными потребностями, которым необходимо создавать специальные условия.
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"Это пособия, специальная подготовка учителей, программы, необходимо обеспечивать создание специальных адаптационных классов для таких детей, для интенсивного изучения русского языка и постепенного ввода, то есть интеграции таких детей, в образовательный процесс, в уже сформированные классы. И безусловно далее необходима корректировка ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт – ред.), образовательных программ и, конечно, методическое сопровождение", – подчеркнула Сморода.