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Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.12.2023
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22:08 04.12.2023 (обновлено: 22:42 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/migranty-1913760557.html
Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов
Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов
Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:08
2023-12-04T22:42
владимир путин
россия
мигранты
общество
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Нужно, конечно, подумать над решением всех этих вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школе, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения&quot;, - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.Член совета Екатерина Сморода рассказала, что "нагрузка на учителей усиливается также в связи с большим притоком в школы детей с миграционной историей, в основном из стран ближнего зарубежья, которые как правило сразу же становятся гражданами РФ и живут по нашим законам"."По данным нашего всероссийского мониторинга, который мы провели в этом году, от 20 до 50% детей разного возраста, в том числе уже в подростковом периоде, не говорят вообще или владеют русским языком на очень низком уровне", - отметила она.По ее словам, учителя в таких случаях вынуждены на уроках использовать карточки для объяснения значения русских слов."Это ущемляет права в том числе и тех ребят, которые учатся в классах на родном русском языке изначально", - отметила Сморода.Она заявила, что сегодня крайне необходимо упорядочить данный процесс и внести в федеральный закон "Об образовании" норму о том, что такая группа детей - это обучающиеся с особыми образовательными потребностями, которым необходимо создавать специальные условия."Это пособия, специальная подготовка учителей, программы, необходимо обеспечивать создание специальных адаптационных классов для таких детей, для интенсивного изучения русского языка и постепенного ввода, то есть интеграции таких детей, в образовательный процесс, в уже сформированные классы. И безусловно далее необходима корректировка ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт – ред.), образовательных программ и, конечно, методическое сопровождение", – подчеркнула Сморода.
https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html
https://ria.ru/20231204/fms-1913650177.html
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
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владимир путин, россия, мигранты, общество
Владимир Путин, Россия, Мигранты, Общество
Путин заявил о проблеме обучения детей трудовых мигрантов

Путин призвал не делать вид, что проблемы обучения детей мигрантов не существует

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нельзя делать вид, что проблемы образования детей трудовых мигрантов не существует, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Нужно, конечно, подумать над решением всех этих вопросов. Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школе, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Обязательно тоже дам соответствующие поручения подготовить предложения", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

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Член совета Екатерина Сморода рассказала, что "нагрузка на учителей усиливается также в связи с большим притоком в школы детей с миграционной историей, в основном из стран ближнего зарубежья, которые как правило сразу же становятся гражданами РФ и живут по нашим законам".
«
"По данным нашего всероссийского мониторинга, который мы провели в этом году, от 20 до 50% детей разного возраста, в том числе уже в подростковом периоде, не говорят вообще или владеют русским языком на очень низком уровне", - отметила она.
По ее словам, учителя в таких случаях вынуждены на уроках использовать карточки для объяснения значения русских слов.
«
"Это ущемляет права в том числе и тех ребят, которые учатся в классах на родном русском языке изначально", - отметила Сморода.
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Она заявила, что сегодня крайне необходимо упорядочить данный процесс и внести в федеральный закон "Об образовании" норму о том, что такая группа детей - это обучающиеся с особыми образовательными потребностями, которым необходимо создавать специальные условия.
«
"Это пособия, специальная подготовка учителей, программы, необходимо обеспечивать создание специальных адаптационных классов для таких детей, для интенсивного изучения русского языка и постепенного ввода, то есть интеграции таких детей, в образовательный процесс, в уже сформированные классы. И безусловно далее необходима корректировка ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт – ред.), образовательных программ и, конечно, методическое сопровождение", – подчеркнула Сморода.
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