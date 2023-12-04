https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html

Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами

Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 05.12.2023

Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами

В вопросе привлечения мигрантов в Россию необходимо соблюдать этнокультурный баланс, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-04T21:00

2023-12-04T21:00

2023-12-05T07:23

россия

владимир путин

общество

снг

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В вопросе привлечения мигрантов в Россию необходимо соблюдать этнокультурный баланс, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)."Очень острый вопрос про права мигрантов, это понятно. Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться этнокультурный баланс. Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики — нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить", — подчеркнул президент.По его словам, в страну нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают ее экономическим интересам. Эти люди должны знать язык, традиции и законы России, отметил глава государства. Он добавил, что работу над этим ведут вместе с коллегами из стран СНГ — в частности, открываются школы с преподаванием на русском языке.Президент отметил, что необходимо обеспечивать права мигрантов, но ставить во главу угла интересы россиян. По его словам, эти вопросы нужно рассматривать комплексно. Исходя из этого, Путин попросил СПЧ продолжить работу в этом направлении. Глава государства также затронул тему образования детей трудовых мигрантов в России. Он подчеркнул, что они должны учиться, однако на фоне этого не должны ухудшаться условия для других школьников. По словам президента, нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Он также пообещал дать соответствующие поручения.

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Путин о ситуации с мигрантами Путин о ситуации с мигрантами: должен соблюдаться этнокультурный баланс 2023-12-04T21:00 true PT1M28S

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россия, владимир путин, общество, снг