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Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление - РИА Новости, 04.12.2023
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13:16 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/migranty-1913609163.html
Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление
Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление - РИА Новости, 04.12.2023
Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление
Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил выдворять из РФ родню мигрантов, которые совершили преступление в России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:16
2023-12-04T13:16
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил выдворять из РФ родню мигрантов, которые совершили преступление в России. "Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна (быть)... если такой мигрант совершил преступление, он сам должен ответить по закону Российской Федерации, а его вся родня немедленно должна быть выдворена из РФ... пускай будет круговая порука", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ". В ходе слушаний, в свою очередь, депутат ГД Геннадий Семигин (СРЗП) отметил, что роль институтов гражданского общества должна повышаться. "Десятки крупных, вообще их сотни, если не тысячи, общественных организаций, которые работают в свете национальной политики... они должны заниматься гражданским и патриотическим воспитанием, развитием языков, культуры, работа с соотечественниками", - отметил депутат. По словам депутата, нужен определенный процесс при въезде мигрантов: сдача биометрических данных, регистрация, понимание работодателя, реестр анклавов мигрантов. "Либо мы создаём единую федеральную миграционную службу, которая будет головой, организатором всего миграционного процесса... либо отдайте все эти полномочия ФАДН", - добавил Семигин. Вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР) считает, что нужно снижать уровень социального неравенства между регионами страны. "Наш комитет по делам национальностей направил в Федеральное агентство по делам национальностей предложение... я достаточно ознакомился со всеми предложениями, внесёнными нашими депутатами... они проработаны, и сегодня актуальны" , - также подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231118/tolyatti-1910287011.html
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сергей миронов, россия, госдума рф
Сергей Миронов, Россия, Госдума РФ
Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление

Миронов предложил выдворять родню мигрантов, совершивших преступление в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил выдворять из РФ родню мигрантов, которые совершили преступление в России.
"Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна (быть)... если такой мигрант совершил преступление, он сам должен ответить по закону Российской Федерации, а его вся родня немедленно должна быть выдворена из РФ... пускай будет круговая порука", - сказал он на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".
В ходе слушаний, в свою очередь, депутат ГД Геннадий Семигин (СРЗП) отметил, что роль институтов гражданского общества должна повышаться.
"Десятки крупных, вообще их сотни, если не тысячи, общественных организаций, которые работают в свете национальной политики... они должны заниматься гражданским и патриотическим воспитанием, развитием языков, культуры, работа с соотечественниками", - отметил депутат.
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По словам депутата, нужен определенный процесс при въезде мигрантов: сдача биометрических данных, регистрация, понимание работодателя, реестр анклавов мигрантов.
"Либо мы создаём единую федеральную миграционную службу, которая будет головой, организатором всего миграционного процесса... либо отдайте все эти полномочия ФАДН", - добавил Семигин.
Вице-спикер ГД Сергей Неверов (ЕР) считает, что нужно снижать уровень социального неравенства между регионами страны.
"Наш комитет по делам национальностей направил в Федеральное агентство по делам национальностей предложение... я достаточно ознакомился со всеми предложениями, внесёнными нашими депутатами... они проработаны, и сегодня актуальны" , - также подчеркнул депутат.
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