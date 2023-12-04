https://ria.ru/20231204/mi-2-1913560900.html
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку - РИА Новости, 04.12.2023
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:41
2023-12-04T10:41
2023-12-04T16:34
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-2
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ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на территории Ставропольского края, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.По информации губернатора региона Владимира Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.В вертолете находились два человека.Согласно предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.На месте работают экстренные службы, заключил губернатор.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913469905.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-2
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
В Ставропольском крае Ми-2 совершил экстренную посадку, пострадавших нет