https://ria.ru/20231204/mi-2-1913560900.html

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку - РИА Новости, 04.12.2023

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку

Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:41

2023-12-04T10:41

2023-12-04T16:34

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913573605_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_33577874acf56b9f8b21861db6a3a870.jpg

ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на территории Ставропольского края, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.По информации губернатора региона Владимира Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.В вертолете находились два человека.Согласно предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.На месте работают экстренные службы, заключил губернатор.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913469905.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2