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В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку - РИА Новости, 04.12.2023
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10:41 04.12.2023 (обновлено: 16:34 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/mi-2-1913560900.html
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку - РИА Новости, 04.12.2023
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку
Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:41
2023-12-04T16:34
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-2
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ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону."Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на территории Ставропольского края, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.По информации губернатора региона Владимира Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.В вертолете находились два человека.Согласно предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.На месте работают экстренные службы, заключил губернатор.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913469905.html
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-2
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку

В Ставропольском крае Ми-2 совершил экстренную посадку, пострадавших нет

© Фото : Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев/ВКонтактеМесто жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье. 4 декабря 2023 года
Место жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье. 4 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев/ВКонтакте
Место жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье. 4 декабря 2023 года
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ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону.
"Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на территории Ставропольского края, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По информации губернатора региона Владимира Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.
В вертолете находились два человека.
Согласно предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.
На месте работают экстренные службы, заключил губернатор.
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ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-2
 
 
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