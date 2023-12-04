https://ria.ru/20231204/metro-1913767024.html

Проект создания метро в Краснодаре находится на этапе экспертизы

Проект создания метро в Краснодаре находится на этапе экспертизы - РИА Новости, 04.12.2023

Проект создания метро в Краснодаре находится на этапе экспертизы

Проект создания метро в Краснодаре сейчас находится на этапе экспертизы, его реализуют при положительном заключении, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:57

2023-12-04T22:57

2023-12-04T22:58

краснодарский край

краснодар

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Проект создания метро в Краснодаре сейчас находится на этапе экспертизы, его реализуют при положительном заключении, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сейчас проект находится на стадии экспертизы… Ждем экспертизу, если она будет положительной, то, конечно, приступим к строительству метро... Для этого должна быть государственная экспертиза, которая скажет о возможности строительства метро в Краснодаре, исходя из наших грунтов, исходя из наших подземных речек", - сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. Ранее РИА Новости рассказали в мэрии города, что власти прорабатывают возможность строительства подземной трамвайной линии. По словам руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Кубани Ильи Позднякова, проектирование "легкого метро" в Краснодаре планируется начать в 2024 году, при этом власти уже взаимодействуют с компаниями, которые строят метро в других городах России. Поздняков ранее отмечал, что "легкое метро" - это технологически "то же самое метро", разница в том, что ток подается не на рельсы, а через провода под сводом туннеля, таким образом, диаметр туннеля будет меньшего размера, при этом в одном туннеле подвижной состав может двигаться в обоих направлениях, подземный трамвай может состоять из нескольких вагонов. Началом создания сети "легкого метро" в краевой столице, по словам Позднякова, может стать ветка трамвая к новому микрорайону в северо-восточной части Краснодара, который, по словам Кондратьева, появится на площади 1500 гектаров, предполагается, что там будут проживать около 270 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/kuban-1913764952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев