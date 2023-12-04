https://ria.ru/20231204/meta-1913589250.html
Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро
Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро - РИА Новости, 04.12.2023
Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро
Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск на сумму 550 миллионов евро против компании Meta* по обвинению в недобросовестной конкуренции на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:03
2023-12-04T12:03
2023-12-04T12:03
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск на сумму 550 миллионов евро против компании Meta* по обвинению в недобросовестной конкуренции на рекламном рынке, пишет газета Pais. "Ассоциация средств массовой информации Испании, представляющая более 80 изданий, подала иск против Meta*... за недобросовестную конкуренцию на рынке рекламы", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, среди поддержавших иск такие издания, как Pais, Mundo, ABC и Vanguardia. СМИ требуют от компании 550 миллионов евро в качестве компенсации. "Технологический гигант "массово" и "систематически" - в период с мая 2018 года как минимум по июль 2023 года - нарушал европейские правила защиты данных при управлении своими социальными сетями, что дало ему ключевое преимущество в привлечении рекламных инвестиций за счет возможности размещения гиперперсонализированной рекламы", - пишет издание. Согласно информации газеты, иск был подан 1 декабря. Как отмечается, истцы утверждают, что компания нарушила законодательство ЕС о защите данных, вступившее в силу в 2018 году. Как отмечается, согласно этому законодательству все компаний должны четко спрашивать согласия своих клиентов на обработку их данных в рекламных целях. По данным издания, Meta* не спрашивала разрешение в ясно выраженной форме, поэтому истцы считают, что весь доход от продажи рекламы был получен незаконным путем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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испания, россия, евросоюз, facebook, в мире
Испания, Россия, Евросоюз, Facebook, В мире
Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро
Испанские СМИ подали иск против Meta из-за конкуренции на рекламном рынке
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск на сумму 550 миллионов евро против компании Meta* по обвинению в недобросовестной конкуренции на рекламном рынке, пишет газета Pais
.
"Ассоциация средств массовой информации Испании, представляющая более 80 изданий, подала иск против Meta*... за недобросовестную конкуренцию на рынке рекламы", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечается, среди поддержавших иск такие издания, как Pais, Mundo, ABC и Vanguardia. СМИ требуют от компании 550 миллионов евро в качестве компенсации.
"Технологический гигант "массово" и "систематически" - в период с мая 2018 года как минимум по июль 2023 года - нарушал европейские правила защиты данных при управлении своими социальными сетями, что дало ему ключевое преимущество в привлечении рекламных инвестиций за счет возможности размещения гиперперсонализированной рекламы", - пишет издание.
Согласно информации газеты, иск был подан 1 декабря. Как отмечается, истцы утверждают, что компания нарушила законодательство ЕС
о защите данных, вступившее в силу в 2018 году. Как отмечается, согласно этому законодательству все компаний должны четко спрашивать согласия своих клиентов на обработку их данных в рекламных целях. По данным издания, Meta* не спрашивала разрешение в ясно выраженной форме, поэтому истцы считают, что весь доход от продажи рекламы был получен незаконным путем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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