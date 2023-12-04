https://ria.ru/20231204/meta-1913589250.html

Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро

Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро - РИА Новости, 04.12.2023

Испанские СМИ подали иск против Meta* на 550 миллионов евро

Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск на сумму 550 миллионов евро против компании Meta* по обвинению в недобросовестной конкуренции на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:03

2023-12-04T12:03

2023-12-04T12:03

испания

россия

евросоюз

facebook

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск на сумму 550 миллионов евро против компании Meta* по обвинению в недобросовестной конкуренции на рекламном рынке, пишет газета Pais. "Ассоциация средств массовой информации Испании, представляющая более 80 изданий, подала иск против Meta*... за недобросовестную конкуренцию на рынке рекламы", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, среди поддержавших иск такие издания, как Pais, Mundo, ABC и Vanguardia. СМИ требуют от компании 550 миллионов евро в качестве компенсации. "Технологический гигант "массово" и "систематически" - в период с мая 2018 года как минимум по июль 2023 года - нарушал европейские правила защиты данных при управлении своими социальными сетями, что дало ему ключевое преимущество в привлечении рекламных инвестиций за счет возможности размещения гиперперсонализированной рекламы", - пишет издание. Согласно информации газеты, иск был подан 1 декабря. Как отмечается, истцы утверждают, что компания нарушила законодательство ЕС о защите данных, вступившее в силу в 2018 году. Как отмечается, согласно этому законодательству все компаний должны четко спрашивать согласия своих клиентов на обработку их данных в рекламных целях. По данным издания, Meta* не спрашивала разрешение в ясно выраженной форме, поэтому истцы считают, что весь доход от продажи рекламы был получен незаконным путем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231126/stoun-1911922473.html

https://ria.ru/20230906/shtraf-1894558512.html

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, россия, евросоюз, facebook, в мире