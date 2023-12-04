https://ria.ru/20231204/medoborudovanie-1913604757.html

Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов

Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов - РИА Новости, 04.12.2023

Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов

Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:03

2023-12-04T13:03

2023-12-04T13:07

экономика

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На начальном этапе спектр поставок отечественного оборудование в поликлинических подразделениях не превышал 20%, сегодня эта цифра уже перевалила за 50%", - сказал Мурашко на открытии форума "Российская неделя здравоохранения-2023". Он отметил, что активность отечественных производителей растет – список медицинских изделий, которые поставляются в поликлиники, расширился практически в два раза. Развитие отечественной промышленности дает хорошую экономию и позволяет увеличивать объемы закупок, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231204/farmproizvoditeli-1913602949.html

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экономика, россия, михаил мурашко