Рейтинг@Mail.ru
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 04.12.2023 (обновлено: 13:07 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/medoborudovanie-1913604757.html
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов
Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:03
2023-12-04T13:07
экономика
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905707791_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9d5f967491f6123b006420032dfb19c6.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На начальном этапе спектр поставок отечественного оборудование в поликлинических подразделениях не превышал 20%, сегодня эта цифра уже перевалила за 50%", - сказал Мурашко на открытии форума "Российская неделя здравоохранения-2023". Он отметил, что активность отечественных производителей растет – список медицинских изделий, которые поставляются в поликлиники, расширился практически в два раза. Развитие отечественной промышленности дает хорошую экономию и позволяет увеличивать объемы закупок, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231204/farmproizvoditeli-1913602949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905707791_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_09916e1ad6858b368ab383f6a2a96371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мурашко
Экономика, Россия, Михаил Мурашко
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов

Мурашко: объем поставок отечественного оборудования для поликлиник превысил 50%

© РИА Новости / Кирилл БрагаСпециалист проводит ультразвуковое исследование ребёнку в клинической поликлинике
Специалист проводит ультразвуковое исследование ребёнку в клинической поликлинике - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Специалист проводит ультразвуковое исследование ребёнку в клинической поликлинике . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"На начальном этапе спектр поставок отечественного оборудование в поликлинических подразделениях не превышал 20%, сегодня эта цифра уже перевалила за 50%", - сказал Мурашко на открытии форума "Российская неделя здравоохранения-2023".
Он отметил, что активность отечественных производителей растет – список медицинских изделий, которые поставляются в поликлиники, расширился практически в два раза.
Развитие отечественной промышленности дает хорошую экономию и позволяет увеличивать объемы закупок, подчеркнул министр.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Мурашко рассказал о помощи фармпроизводителям в продвижении за рубежом
12:55
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала