https://ria.ru/20231204/medoborudovanie-1913604757.html
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов - РИА Новости, 04.12.2023
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов
Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:03
2023-12-04T13:03
2023-12-04T13:07
экономика
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На начальном этапе спектр поставок отечественного оборудование в поликлинических подразделениях не превышал 20%, сегодня эта цифра уже перевалила за 50%", - сказал Мурашко на открытии форума "Российская неделя здравоохранения-2023". Он отметил, что активность отечественных производителей растет – список медицинских изделий, которые поставляются в поликлиники, расширился практически в два раза. Развитие отечественной промышленности дает хорошую экономию и позволяет увеличивать объемы закупок, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231204/farmproizvoditeli-1913602949.html
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экономика, россия, михаил мурашко
Экономика, Россия, Михаил Мурашко
Объем поставок отечественных аппаратов для поликлиник превысил 50 процентов
Мурашко: объем поставок отечественного оборудования для поликлиник превысил 50%
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем поставок отечественного медицинского оборудования в рамках проекта "Модернизация первичного звена" превысил 50%, активность отечественных производителей растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"На начальном этапе спектр поставок отечественного оборудование в поликлинических подразделениях не превышал 20%, сегодня эта цифра уже перевалила за 50%", - сказал Мурашко на открытии форума "Российская неделя здравоохранения-2023".
Он отметил, что активность отечественных производителей растет – список медицинских изделий, которые поставляются в поликлиники, расширился практически в два раза.
Развитие отечественной промышленности дает хорошую экономию и позволяет увеличивать объемы закупок, подчеркнул министр.
Мурашко рассказал о помощи фармпроизводителям в продвижении за рубежом