https://ria.ru/20231204/medal-1913544563.html

В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:32

2023-12-04T09:32

2023-12-04T09:32

в мире

джо байден

михаил шеремет

майк джонсон

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших Россию. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену, заявив, что это "необходимый шаг" из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи. "С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, на лицевой стороне медали можно изобразить непринужденно спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а с тыльной - американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа". "Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231125/uekhavshie-1911781965.html

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в мире, джо байден, михаил шеремет, майк джонсон, госдума рф