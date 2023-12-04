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В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена - РИА Новости, 04.12.2023
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09:32 04.12.2023
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В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:32
2023-12-04T09:32
в мире
джо байден
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших Россию. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену, заявив, что это "необходимый шаг" из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи. "С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, на лицевой стороне медали можно изобразить непринужденно спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а с тыльной - американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа". "Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", - подчеркнул депутат.
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в мире, джо байден, михаил шеремет, майк джонсон, госдума рф
В мире, Джо Байден, Михаил Шеремет, Майк Джонсон, Госдума РФ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

Депутат ГД Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Байдена

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших Россию.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену, заявив, что это "необходимый шаг" из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи.
«
"С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, на лицевой стороне медали можно изобразить непринужденно спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а с тыльной - американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа".
"Такая награда бы крепилась к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", - подчеркнул депутат.
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В миреДжо БайденМихаил ШереметМайк ДжонсонГосдума РФ
 
 
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