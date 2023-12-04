https://ria.ru/20231204/mechta-1913747824.html

Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"

Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.12.2023

Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:46

2023-12-04T20:46

2023-12-04T20:51

общество

волгоградская область

мария львова-белова

россия

елка желаний

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который в рамках акции "Елка желаний" попросил конструктор. "Четырехлетний Роман из г. Михайловки Волгоградской области мечтает о конструкторе – такое пожелание сняла сегодня с "Елки желаний" на ВДНХ перед церемонией награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Обязательно найдем Роме необычный развивающий конструктор", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Детский омбудсмен поблагодарила организаторов акции "Елка желаний" "за возможность порадовать тысячи детей, среди которых ребята с нарушениями развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/aktsiya-1913746691.html

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общество, волгоградская область, мария львова-белова, россия, елка желаний