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Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:46
2023-12-04T20:46
2023-12-04T20:51
общество
волгоградская область
мария львова-белова
россия
елка желаний
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который в рамках акции "Елка желаний" попросил конструктор. "Четырехлетний Роман из г. Михайловки Волгоградской области мечтает о конструкторе – такое пожелание сняла сегодня с "Елки желаний" на ВДНХ перед церемонией награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Обязательно найдем Роме необычный развивающий конструктор", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Детский омбудсмен поблагодарила организаторов акции "Елка желаний" "за возможность порадовать тысячи детей, среди которых ребята с нарушениями развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/aktsiya-1913746691.html
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общество, волгоградская область, мария львова-белова, россия, елка желаний
Общество, Волгоградская область, Мария Львова-Белова, Россия, Елка желаний
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"
Львова-Белова подарит мальчику из Михайловки конструктор в рамках "Елки желаний"