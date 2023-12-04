Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 04.12.2023 (обновлено: 20:51 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/mechta-1913747824.html
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:46
2023-12-04T20:51
общество
волгоградская область
мария львова-белова
россия
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913749067_38:0:982:531_1920x0_80_0_0_8e717db7bd843c28bdaa0ead6c2a7015.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который в рамках акции "Елка желаний" попросил конструктор. "Четырехлетний Роман из г. Михайловки Волгоградской области мечтает о конструкторе – такое пожелание сняла сегодня с "Елки желаний" на ВДНХ перед церемонией награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Обязательно найдем Роме необычный развивающий конструктор", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале. Детский омбудсмен поблагодарила организаторов акции "Елка желаний" "за возможность порадовать тысячи детей, среди которых ребята с нарушениями развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/aktsiya-1913746691.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913749067_156:0:864:531_1920x0_80_0_0_10e8413f0574255b83dfa1f5b2073af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волгоградская область, мария львова-белова, россия, елка желаний
Общество, Волгоградская область, Мария Львова-Белова, Россия, Елка желаний
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"

Львова-Белова подарит мальчику из Михайловки конструктор в рамках "Елки желаний"

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возле "Елки желаний" на ВДНХ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возле Елки желаний на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возле "Елки желаний" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова исполнит мечту четырехлетнего Романа из города Михайловки Волгоградской области, который в рамках акции "Елка желаний" попросил конструктор.
«
"Четырехлетний Роман из г. Михайловки Волгоградской области мечтает о конструкторе – такое пожелание сняла сегодня с "Елки желаний" на ВДНХ перед церемонией награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ. Обязательно найдем Роме необычный развивающий конструктор", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
Детский омбудсмен поблагодарила организаторов акции "Елка желаний" "за возможность порадовать тысячи детей, среди которых ребята с нарушениями развития, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
Николай Цискаридзе
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"
Вчера, 20:42
 
ОбществоВолгоградская областьМария Львова-БеловаРоссияЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала