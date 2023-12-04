https://ria.ru/20231204/mashkov-1913749088.html

Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 04.12.2023

Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил Владимира Машкова - актера и художественного руководителя московского театра Олега Табакова - орденом "За заслуги перед РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:53

2023-12-04T20:53

2023-12-04T21:14

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Владимира Машкова - актера и художественного руководителя московского театра Олега Табакова - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени Машкова Владимира Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский театр Олега Табакова", - говорится в тексте указа. Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год Машков играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после кончины народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова. С 4 декабря 2023 года Машков является председателем Союза театральных деятелей РФ.Медалью "За труды в культуре и искусстве" также награжден режиссер Артем Михалков, а театральный актер Вячеслав Спесивцев удостоен орденом "За заслуги в культуре и искусстве", следует из текста указа.

https://ria.ru/20231127/mashkov-1911752018.html

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россия, владимир машков, владимир путин, новости культуры