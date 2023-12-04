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Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 04.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:53 04.12.2023 (обновлено: 21:14 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/mashkov-1913749088.html
Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 04.12.2023
Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Президент России Владимир Путин наградил Владимира Машкова - актера и художественного руководителя московского театра Олега Табакова - орденом "За заслуги перед РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:53
2023-12-04T21:14
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Владимира Машкова - актера и художественного руководителя московского театра Олега Табакова - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени Машкова Владимира Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский театр Олега Табакова", - говорится в тексте указа. Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год Машков играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после кончины народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова. С 4 декабря 2023 года Машков является председателем Союза театральных деятелей РФ.Медалью "За труды в культуре и искусстве" также награжден режиссер Артем Михалков, а театральный актер Вячеслав Спесивцев удостоен орденом "За заслуги в культуре и искусстве", следует из текста указа.
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россия, владимир машков, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Машков, Владимир Путин, Новости культуры
Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил актера Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Владимира Машкова - актера и художественного руководителя московского театра Олега Табакова - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени Машкова Владимира Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский театр Олега Табакова", - говорится в тексте указа.
Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год Машков играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после кончины народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова. С 4 декабря 2023 года Машков является председателем Союза театральных деятелей РФ.
Медалью "За труды в культуре и искусстве" также награжден режиссер Артем Михалков, а театральный актер Вячеслав Спесивцев удостоен орденом "За заслуги в культуре и искусстве", следует из текста указа.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Биография Владимира Машкова
27 ноября, 00:31
 
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