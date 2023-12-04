https://ria.ru/20231204/mashina-1913656593.html

Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы

Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы - РИА Новости, 04.12.2023

Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы

Москвич написал заявление в полицию о краже его автомобиля, чтобы не платить штрафы, которые стали приходить ему после продажи машины, и стал фигурантом... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:14

2023-12-04T15:14

2023-12-04T15:14

происшествия

россия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москвич написал заявление в полицию о краже его автомобиля, чтобы не платить штрафы, которые стали приходить ему после продажи машины, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на востоке столицы в отдел полиции обратился 47-летний мужчина с сообщением о краже автомобиля стоимостью 160 тысяч рублей. Со слов заявителя, он припарковал свою машину на улице Сталеваров, а после обнаружил её пропажу. "В результате проверки полицейские установили, что факта хищения автотранспорта не было. Выяснилось, что собственник продал легковушку ещё в 2021 году, но с регистрационного учёта не снял. Вскоре после продажи ему начали приходить многочисленные квитанции об оплате штрафов за нарушения ПДД. Чтобы их не оплачивать, он и выдумал историю про хищение", - рассказали в московской полиции. В пресс-службе главка добавили, что возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления (статья 306 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20231129/krazha-1912530890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, авто