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Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы - РИА Новости, 04.12.2023
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15:14 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/mashina-1913656593.html
Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы
Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы - РИА Новости, 04.12.2023
Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы
Москвич написал заявление в полицию о краже его автомобиля, чтобы не платить штрафы, которые стали приходить ему после продажи машины, и стал фигурантом... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:14
2023-12-04T15:14
происшествия
россия
авто
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москвич написал заявление в полицию о краже его автомобиля, чтобы не платить штрафы, которые стали приходить ему после продажи машины, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на востоке столицы в отдел полиции обратился 47-летний мужчина с сообщением о краже автомобиля стоимостью 160 тысяч рублей. Со слов заявителя, он припарковал свою машину на улице Сталеваров, а после обнаружил её пропажу. "В результате проверки полицейские установили, что факта хищения автотранспорта не было. Выяснилось, что собственник продал легковушку ещё в 2021 году, но с регистрационного учёта не снял. Вскоре после продажи ему начали приходить многочисленные квитанции об оплате штрафов за нарушения ПДД. Чтобы их не оплачивать, он и выдумал историю про хищение", - рассказали в московской полиции. В пресс-службе главка добавили, что возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления (статья 306 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
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происшествия, россия, авто
Происшествия, Россия, Авто
Москвич заявил о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы

Москвич написал заявление о краже проданной машины, чтобы не платить штрафы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москвич написал заявление в полицию о краже его автомобиля, чтобы не платить штрафы, которые стали приходить ему после продажи машины, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, на востоке столицы в отдел полиции обратился 47-летний мужчина с сообщением о краже автомобиля стоимостью 160 тысяч рублей. Со слов заявителя, он припарковал свою машину на улице Сталеваров, а после обнаружил её пропажу.
«
"В результате проверки полицейские установили, что факта хищения автотранспорта не было. Выяснилось, что собственник продал легковушку ещё в 2021 году, но с регистрационного учёта не снял. Вскоре после продажи ему начали приходить многочисленные квитанции об оплате штрафов за нарушения ПДД. Чтобы их не оплачивать, он и выдумал историю про хищение", - рассказали в московской полиции.
В пресс-службе главка добавили, что возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления (статья 306 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
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