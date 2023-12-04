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Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Марокко

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Марокко - РИА Новости, 04.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Марокко

Туроператоры рассказали, сколько стоят авиабилеты и путевки в Марокко, можно ли там купаться в январе и куда поехать на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:12

2023-12-04T18:12

2023-12-04T18:12

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят авиабилеты и путевки в Марокко, можно ли там купаться в январе и куда поехать на Новый год, сообщает АТОР.Из России в Марокко выполняются прямые рейсы. Из Москвы в Касабланку четыре раза в неделю в зимнем расписании летает авиакомпания Royal Air Maroc. Однако дешевыми эти перелеты не назовешь. Как минимум, билет в декабре в обе стороны обойдется от 100 тысяч рублей на одного, а в новогодние каникулы за прямой перелет в Марокко (вылет 29 декабря, возвращение 8 января) придется отдать почти 197 тысяч рублей за пассажира.Для сравнения: перелеты в Марокко на стыковочных рейсах Gulf Air через Бахрейн обойдутся почти в два раза дешевле – от 205 тысяч рублей на двоих.После новогодних праздников тарифы заметно снижаются. Как рассказали в Fun&Sun, в январе-феврале билет на рейсы Royal Air Maroc стоят уже от 45 000 рублей в обе стороны на одного пассажира.Тем не менее, как отмечают участники туристического рынка, при текущих высоких ценах на перелеты спрос на Марокко далек от массового и в целом от допандемийного уровня. К тому же прямые рейсы выполняются только в Касабланку, где довольно ограниченные возможности для пляжного отдыха. "Желающим попасть в пляжный Агадир нужно будет приобретать еще и внутренний перелет", – напоминают в Space Travel.По оценке экспертов туроператора "Интурист", Марокко не хватает и продвижения на российском рынке. Как считают в туроператорских компаниях, этому североафриканскому направлению необходимо обновить информацию о сезонности, курортах, отелях, экскурсионных маршрутах и других составляющих турпродукта."Зимой в Марокко комфортная погода, плюс 20-24 градуса, но купаться в Атлантическом океане в Агадире уже холодновато. Зима – это идеальное время для экскурсионных туров в Марокко", – подчеркивают в компании. Схожие рекомендации дают и в компаниях "Русский Экспресс", Space Travel, FUN&SUN, PAC Group и ICS Travel Group.В ассортименте туроператоров представлен широкий выбор экскурсионных программ в Марокко разной наполненности и продолжительности. По мнению специалистов Space Travel, например, короткие туры "Сказочный Марракеш" и "Заглянуть в Марокко", рассчитанные на три ночи, хорошо подходят для комбинирования с отдыхом в отеле.В свою очередь, более длительные программы до 10 ночей, такие как "Восточный экспресс" и "Имперские города + горы Атлас" обеспечат более глубокое погружение в специфику и культурные особенности страны.Также у туристов есть возможность провести новогодние праздники в Марокко и без активной экскурсионной программы. По данным Space Travel, в районе Касабланки есть несколько крупных и качественных отельных комплексов, которые обеспечат комфортные условия даже в зимнем сезоне.Стоимость туров стартует от 208 тысяч рублей на двоих без авиабилетов в отель категории "три звезды". За "пятерки" придется заплатить от 440 тысяч на двоих без перелета с завтраками. Насыщенные экскурсионные программы стоят порядка миллиона рублей.

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