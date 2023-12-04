https://ria.ru/20231204/markirovka-1913705573.html
"Новые люди" предложили маркировать продукты из насекомых
"Новые люди" предложили маркировать продукты из насекомых - РИА Новости, 04.12.2023
"Новые люди" предложили маркировать продукты из насекомых
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением маркировать продукты из насекомых, документ есть в распоряжении... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:59
2023-12-04T17:59
2023-12-04T17:59
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таможенный союз
россия
партия "новые люди"
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением маркировать продукты из насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости. "…Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО". В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора - ред), оценить целесообразность реализации указанной инициативы…", - говорится в обращении. В нем уточняется, что некоторые люди по разным причинам не хотели бы покупать продукцию с наличием компонентов из насекомых, даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих их безопасность. "Технические регламенты Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и другие не содержат требований к маркировке пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. Соответственно, в России и в ЕАЭС такая продукция может быть отнесена к категории "пищевая продукция нового вида" и продаваться после государственной регистрации, которая включает в себя проведение комплекса исследований, без специальных эмблем. Таким образом, если пищевая продукция, полученная с использованием насекомых, получит государственную регистрацию, то граждане будут ее приобретать без специального знака на упаковке о наличии в ней насекомых или веществ, полученных из насекомых. При этом значительная часть граждан не читает состав продуктов", - уточняется в документе. Маркировка продуктов с ГМО должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС одинаковый с ним по форме и размеру знак "ГМО". Если при производстве продуктов не использовались ГМО, то их содержание в них, не превышающее 0,9%, считается случайной примесью, пишет автор обращения. "Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения. Соответственно, аналогичные меры могут быть применены к продукции, полученной с использованием насекомых", - отмечает депутат.
https://ria.ru/20231128/bronzovka-1912271897.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таможенный союз, россия, партия "новые люди", общество
Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Таможенный союз, Россия, Партия "Новые люди", Общество
"Новые люди" предложили маркировать продукты из насекомых
"Новые люди" предложили маркировать продукты с компонентами из насекомых
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением маркировать продукты из насекомых, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"…Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО". В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора
- ред), оценить целесообразность реализации указанной инициативы…", - говорится в обращении.
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В нем уточняется, что некоторые люди по разным причинам не хотели бы покупать продукцию с наличием компонентов из насекомых, даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих их безопасность.
"Технические регламенты Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции" и другие не содержат требований к маркировке пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. Соответственно, в России
и в ЕАЭС
такая продукция может быть отнесена к категории "пищевая продукция нового вида" и продаваться после государственной регистрации, которая включает в себя проведение комплекса исследований, без специальных эмблем. Таким образом, если пищевая продукция, полученная с использованием насекомых, получит государственную регистрацию, то граждане будут ее приобретать без специального знака на упаковке о наличии в ней насекомых или веществ, полученных из насекомых. При этом значительная часть граждан не читает состав продуктов", - уточняется в документе.
Маркировка продуктов с ГМО должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС одинаковый с ним по форме и размеру знак "ГМО". Если при производстве продуктов не использовались ГМО, то их содержание в них, не превышающее 0,9%, считается случайной примесью, пишет автор обращения.
"Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения. Соответственно, аналогичные меры могут быть применены к продукции, полученной с использованием насекомых", - отмечает депутат.
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