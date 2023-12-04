https://ria.ru/20231204/manyak-1913184917.html

"Жертв может быть больше". Почему уральский маньяк избежал пожизненного

"Жертв может быть больше". Почему уральский маньяк избежал пожизненного - РИА Новости, 04.12.2023

"Жертв может быть больше". Почему уральский маньяк избежал пожизненного

В Свердловской области к 17 годам приговорили серийного убийцу Михаила Незнамова. Родные пятерых погибших девушек категорически не согласны с решением суда. А... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:13

происшествия

свердловская область

каменск-уральский

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области к 17 годам приговорили серийного убийцу Михаила Незнамова. Родные пятерых погибших девушек категорически не согласны с решением суда. А местные жители считают, что было еще несколько нападений.Одинаковый почеркВ апреле 2000-го в Каменск-Уральском обнаружили труп девушки, задушенной ее же чулками. Спустя месяц погибла 17-летняя школьница, которую изнасиловали и тоже задушили. Свидетелей не нашлось, лишь одна из жительниц соседнего дома слышала на улице женские крики, но ничего больше сообщить следователям не смогла.Оба преступления так и не раскрыли. А в марте 2001-го — вновь нападение на девушку. Задушили колготками.Несмотря на схожий почерк, долгое время эпизоды расследовали по отдельности. Оперативники проверяли всех ранее судимых за подобные преступления, а также местных душевнобольных. Результата это не дало."В городе, конечно, начали ходить слухи о сексуальном маньяке, — говорит жительница Каменска-Уральского Екатерина. — Однако никакого подтверждения от правоохранительных органов не было. Лично я каждый день старалась провожать и встречать дочку, которая тогда училась в девятом классе. Так же поступали и другие родители".На какое-то время все стихло. Однако в сентябре 2005-го город потрясла новость об очередном убийстве. Почерк знакомый: темное время суток, безлюдное место, орудие преступления — колготки жертвы. Спустя три месяца, в декабре — еще один случай.Без показаний свидетелей и других существенных улик расследование быстро зашло в тупик и вскоре его приостановили. Все материалы отправились в архив.Старый следВ начале 2022-го екатеринбургские следователи обратили внимание на одну деталь: в уголовном деле об убийстве каменской школьницы, погибшей весной 2000-го, имелся образец ДНК. В начале нулевых технологии еще не позволяли провести расширенную экспертизу и сравнительный анализ, поэтому невозможно было определить, кому принадлежит генотип.Расследование уголовного дела возобновили. "Мы проверили генотип по федеральной базе данных и установили принадлежность профиля ранее судимому мужчине, — рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. — Оперативники выяснили его местонахождение и установили наблюдение".Михаил Незнамов, 44-летний житель Каменска-Уральского, за решетку попал еще в середине нулевых — за разбой. Именно в тот момент серия нападений прервалась. При этом мужчина входил в число подозреваемых по последнему убийству, но улик против него тогда не хватило."Освободился Незнамов году в 2012-м, — вспоминает его знакомая Ирина. — Работал где-то слесарем. Долго жил с моей близкой подругой, но та от него ушла. И, как оказалось, правильно сделала. Вообще, я бы никогда не подумала, что он способен на такое. Криминальные наклонности, конечно, проявлялись, но не до такой степени, чтобы убивать и насиловать"."Слишком мягкое наказание"После задержания Незнамов пытался все отрицать, однако под давлением улик все же сознался. Кроме ДНК, по словам следователей, совпадал еще и почерк преступлений.Хотя за такое, как правило, назначают пожизненное лишение свободы, суд ограничился семнадцатью годами колонии строгого режима. Это решение возмутило родственников жертв и вызвало недовольство горожан."Конечно, мы против такого вердикта и считаем, что убийцу надо сажать пожизненно, — говорит сестра задушенной школьницы Наталья. — Однако, к сожалению, уже ничего не изменить, ведь Незнамов пошел на сделку со следствием".По российским законам, если человек заключает досудебное соглашение, он автоматически избегает максимального наказания — пожизненного лишения свободы или расстрела, на который в России пока действует мораторий. Впрочем, не исключено, что точку в этом деле ставить еще рано и могут открыться другие эпизоды.Похожий случай"В декабре 2005-го моя 16-летняя дочь возвращалась домой из художественной школы, — вспоминает местная жительница Ольга Гулина. — Шла через Байновский сад, когда неизвестный подбежал сзади, схватил руками за голову и шею и потащил в кусты. Каким-то чудом она вырвалась и убежала, а сумка так и осталась в руках у нападавшего".Школьница сразу позвонила матери. Та вызвала милицию, однако задержать по горячим следам никого не удалось."Мы написали заявление, но в МВД преступление квалифицировали как грабеж, а не покушение на убийство и изнасилование, — продолжает горожанка. — При этом сумку нашли на следующий день. Все вещи оказались нетронутыми. О нападениях на девушек мы тогда ничего не знали. Лишь после задержания Незнамова дочь вспомнила, что его фигура и голос очень напоминали напавшего на нее человека".Байновский парк всего в паре сотен метров от пятиэтажки на улице Челябинской, где жил Незнамов. В этом районе маньяк совершил все нападения. Также, по словам Ольги, в 2005-м парк практически не был освещен. Такие места и старался выбирать преступник."Еще в то время возле дома 32 на улице Шестакова обнаружили обнаженную и изнасилованную девушку, задушенную колготками, — говорит Ирина, другая жительница города. — Это как раз напротив Байновского парка".Входит ли этот случай в число остальных пятерых, доподлинно не известно.Если в уголовном деле не появятся другие эпизоды, то на условно-досрочное освобождение серийник сможет претендовать уже через 12 лет, когда ему исполнится 56. При этом, как отмечают эксперты, среди всех категорий заключенных именно маньяки редко исправляются — тем более за такой срок.

https://ria.ru/20231128/kriminal-1912174641.html

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происшествия, свердловская область, каменск-уральский, россия