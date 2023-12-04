https://ria.ru/20231204/mali-1913721271.html
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин
РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:37
2023-12-04T18:37
2023-12-04T19:05
россия
мали
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин."Россия будет и впредь оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений, промышленных товаров. Недавно республике была безвозмездно направлена крупная партия российского зерна", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке в целом.
https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, в мире
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин
Путин: Россия будет и впредь помогать Мали, в том числе продовольствием
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия будет и впредь оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений, промышленных товаров. Недавно республике была безвозмездно направлена крупная партия российского зерна", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.
Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке
в целом.
Джабаров призвал укреплять экономическое присутствие России в Африке