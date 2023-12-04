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Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
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18:37 04.12.2023 (обновлено: 19:05 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/mali-1913721271.html
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин
РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:37
2023-12-04T19:05
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин."Россия будет и впредь оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений, промышленных товаров. Недавно республике была безвозмездно направлена крупная партия российского зерна", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке в целом.
https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html
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россия, мали, в мире
Россия, Мали, В мире
Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, заявил Путин

Путин: Россия будет и впредь помогать Мали, в том числе продовольствием

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия будет и впредь оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений, промышленных товаров. Недавно республике была безвозмездно направлена крупная партия российского зерна", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.
Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке в целом.
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