https://ria.ru/20231204/lugansk-1913564121.html

Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник

Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник - РИА Новости, 04.12.2023

Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник

Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:47

2023-12-04T10:47

2023-12-04T10:54

луганск

украина

киев

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР."В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

луганск

украина

киев

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луганск, украина, киев, происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины