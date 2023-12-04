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Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник - РИА Новости, 04.12.2023
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10:47 04.12.2023 (обновлено: 10:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/lugansk-1913564121.html
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник - РИА Новости, 04.12.2023
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:47
2023-12-04T10:54
луганск
украина
киев
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР."В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
луганск
украина
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луганск, украина, киев, происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Луганск, Украина, Киев, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник

Нефтебаза в Луганске была атакована ночью ударными украинскими БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР.
«
"В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.
На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.
В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.
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