https://ria.ru/20231204/lugansk-1913564121.html
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник - РИА Новости, 04.12.2023
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:47
2023-12-04T10:47
2023-12-04T10:54
луганск
украина
киев
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР."В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
луганск
украина
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, украина, киев, происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Луганск, Украина, Киев, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украина атаковала нефтебазу в Луганске в ночь на понедельник
Нефтебаза в Луганске была атакована ночью ударными украинскими БПЛА
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР.
«
"В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные беспилотники. Незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы ПВО и характерный звук двигателя ударного БПЛА.
На данный момент пожар потушен, о пострадавших не сообщается.
В конце апреля текущего года ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы.
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии