https://ria.ru/20231204/lnr-1913677870.html
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение в ЛНР, нарушенное в результате непогоды в конце ноября, восстановлено, сообщили в ГУП ЛНР "РСК". РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:19
луганская народная республика
леонид пасечник
жкх
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение в ЛНР, нарушенное в результате непогоды в конце ноября, восстановлено, сообщили в ГУП ЛНР "РСК". "Энергетики ГУП ЛНР "РСК" восстановили энергоснабжение Республики. В настоящее время ведутся завершающие работы по устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах после непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. В "РСК" добавили, что восстановительные работы проводятся во всех регионах ЛНР и продолжатся до полной ликвидации всех нарушений в работе электроэнергии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
https://radiosputnik.ru/20231201/sevastopol-1913105105.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, жкх, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЖКХ, Происшествия
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение
В ЛНР восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды