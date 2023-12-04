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В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
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16:18 04.12.2023 (обновлено: 16:19 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/lnr-1913677870.html
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение в ЛНР, нарушенное в результате непогоды в конце ноября, восстановлено, сообщили в ГУП ЛНР "РСК". РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:19
луганская народная республика
леонид пасечник
жкх
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение в ЛНР, нарушенное в результате непогоды в конце ноября, восстановлено, сообщили в ГУП ЛНР "РСК". "Энергетики ГУП ЛНР "РСК" восстановили энергоснабжение Республики. В настоящее время ведутся завершающие работы по устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах после непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. В "РСК" добавили, что восстановительные работы проводятся во всех регионах ЛНР и продолжатся до полной ликвидации всех нарушений в работе электроэнергии. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
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луганская народная республика, леонид пасечник, жкх, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЖКХ, Происшествия
В ЛНР полностью восстановили энергоснабжение

В ЛНР восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение в ЛНР, нарушенное в результате непогоды в конце ноября, восстановлено, сообщили в ГУП ЛНР "РСК".
«
"Энергетики ГУП ЛНР "РСК" восстановили энергоснабжение Республики. В настоящее время ведутся завершающие работы по устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах после непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
В "РСК" добавили, что восстановительные работы проводятся во всех регионах ЛНР и продолжатся до полной ликвидации всех нарушений в работе электроэнергии.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что последствия непогоды в республике ликвидируются достаточно оперативно, главы муниципалитетов постоянно докладывают о текущей ситуации в городах и районах, и особое внимание уделяется тем муниципальным образованиям, где последствия стихии оказались наиболее сильными.
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