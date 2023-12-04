https://ria.ru/20231204/likvidatsiya-1913753258.html
Армия Израиля заявила о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявила о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила, что за прошедшие часы ликвидировала нескольких бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:18
2023-12-04T21:18
2023-12-04T21:18
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что за прошедшие часы ликвидировала нескольких бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Наземные силы ЦАХАЛ выявили вблизи себя троих бойцов ХАМАС. Командующий направил БПЛА в направлении террористов, который ударил и ликвидировал их. кроме того, террористы открыли огонь из РПГ по солдатам ЦАХАЛ. Солдаты их установили и открыли ответный огонь, убив двоих террористов. Силы ЦАХАЛ также обнаружили двоих террористов, которые выстрелили по ним из шахтного ствола... В ходе еще одного инцидента силы ЦАХАЛ направили БПЛА на троих террористов, обнаруженных в районе, был нанесен удар, они ликвидированы", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале. Отмечается, что в прошедшие часы израильские силы продолжили действовать в секторе Газа, в том числе наносить удары по инфраструктуре ХАМАС, пусковым установкам и складам с оружием. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Восточный Иерусалим
Армия Израиля заявила о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ: Израиль за несколько часов ликвидировал троих бойцов ХАМАС в Газе
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что за прошедшие часы ликвидировала нескольких бойцов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"Наземные силы ЦАХАЛ выявили вблизи себя троих бойцов ХАМАС. Командующий направил БПЛА в направлении террористов, который ударил и ликвидировал их. кроме того, террористы открыли огонь из РПГ по солдатам ЦАХАЛ. Солдаты их установили и открыли ответный огонь, убив двоих террористов. Силы ЦАХАЛ также обнаружили двоих террористов, которые выстрелили по ним из шахтного ствола... В ходе еще одного инцидента силы ЦАХАЛ направили БПЛА на троих террористов, обнаруженных в районе, был нанесен удар, они ликвидированы", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.
Отмечается, что в прошедшие часы израильские силы продолжили действовать в секторе Газа, в том числе наносить удары по инфраструктуре ХАМАС, пусковым установкам и складам с оружием.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
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