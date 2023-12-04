https://ria.ru/20231204/lavrov-1913639182.html
Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку
Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку - РИА Новости, 04.12.2023
Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Туркменистан в лице своего туркменского коллеги Рашида Мередова за интерес к русскому языку. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:09
2023-12-04T14:09
2023-12-04T14:09
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Туркменистан в лице своего туркменского коллеги Рашида Мередова за интерес к русскому языку. "Настроены на всемерное взаимодействие в сфере реализации культурных и образовательных проектов. Выделю один из наших флагманских проектов – создание Российско-туркменистанского университета и строительство нового здания Государственного Русского драматического театра. Идёт работа по сооружению дополнительного корпуса для школы имени Пушкина. Искренне признательны туркменским друзьям за такое внимание именно к этой области, к обменам в сфере культуры, образования. Ваш интерес к русскому языку воспринимается нами позитивно", - заявил Лавров на встрече с Мередовым, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20231129/lavrov-1912571059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, рашид мередов, россия
В мире, Сергей Лавров, Рашид Мередов, Россия
Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку
Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку и обменам
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Туркменистан в лице своего туркменского коллеги Рашида Мередова за интерес к русскому языку.
"Настроены на всемерное взаимодействие в сфере реализации культурных и образовательных проектов. Выделю один из наших флагманских проектов – создание Российско-туркменистанского университета и строительство нового здания Государственного Русского драматического театра. Идёт работа по сооружению дополнительного корпуса для школы имени Пушкина. Искренне признательны туркменским друзьям за такое внимание именно к этой области, к обменам в сфере культуры, образования. Ваш интерес к русскому языку воспринимается нами позитивно", - заявил Лавров на встрече с Мередовым, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров примет участие во встрече прикаспийской пятерки в Москве 5 декабря