https://ria.ru/20231204/lavrov-1913639182.html

Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку

Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку - РИА Новости, 04.12.2023

Лавров поблагодарил Туркменистан за интерес к русскому языку

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Туркменистан в лице своего туркменского коллеги Рашида Мередова за интерес к русскому языку. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:09

2023-12-04T14:09

2023-12-04T14:09

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил Туркменистан в лице своего туркменского коллеги Рашида Мередова за интерес к русскому языку. "Настроены на всемерное взаимодействие в сфере реализации культурных и образовательных проектов. Выделю один из наших флагманских проектов – создание Российско-туркменистанского университета и строительство нового здания Государственного Русского драматического театра. Идёт работа по сооружению дополнительного корпуса для школы имени Пушкина. Искренне признательны туркменским друзьям за такое внимание именно к этой области, к обменам в сфере культуры, образования. Ваш интерес к русскому языку воспринимается нами позитивно", - заявил Лавров на встрече с Мередовым, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20231129/lavrov-1912571059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, рашид мередов, россия