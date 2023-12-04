https://ria.ru/20231204/latviya-1913756654.html

Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к жителям

Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к жителям - РИА Новости, 05.12.2023

Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к жителям

Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, заявил президент России РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-04T21:36

2023-12-04T21:36

2023-12-05T07:23

латвия

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, заявил президент России Владимир Путин."Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - сказал Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

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латвия, в мире, россия, владимир путин