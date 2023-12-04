https://ria.ru/20231204/kuratory-1913583688.html

Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в 2024 году

Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2023

Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в 2024 году

Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в первом квартале 2024 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в телеграм-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:46

2023-12-04T11:46

2023-12-04T11:46

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

евгений никонов

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ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Число социальных кураторов увеличат в Хабаровском крае в первом квартале 2024 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в телеграм-канале. Реализацию мероприятий Национальной социальной инициативы в Хабаровском крае обсудили в понедельник в ходе заседания президиума регионального правительства под председательством главы региона. "Служба социальных кураторов уверенно входит в нашу жизнь и востребована пациентами поликлиник и стационаров... Службу надо расширять. К имеющимся четырем медучреждениям поручил открыть кабинеты социальных кураторов еще в четырех. И сделать это надо в первом квартале следующего года", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Как уточняет правительство региона, в Хабаровске это городские клинические больницы – имени профессора Александровича и имени профессора Войно-Ясенецкого, а также краевая клиническая психиатрическая больница имени профессора Галанта. И в близлежащем районе – Хабаровская районная больница. Социальные кураторы нацелены на комплексное сопровождение пациентов, которые нуждаются в посторонней помощи. Это, в первую очередь, одинокие, тяжелобольные люди, семьи с детьми, лица без определенного места жительства. Такие специалисты помогают с организацией реабилитации, патронажным уходом, оформлением заявок на получение соцвыплат, в восстановлении утерянных документов. "Мы постоянно работаем над тем, чтобы социальные услуги стали проактивными, дружелюбными для людей. Ведь все, что мы делаем, – это для людей и ради людей! Мощным новаторским механизмом здесь выступает Национальная социальная инициатива. Проект запущен Агентством стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет президент России Владимир Владимирович Путин", - акцентировал внимание Дегтярев. Отмечается, что край вошел в число пилотных регионов по внедрению Регионального социального стандарта, создан Совет по качеству жизни, сформирован институт региональных сервисных уполномоченных и сервис-дизайна. Так, процесс оказания социальных услуг принципиально изменился. Новые инициативы клиентоцентричного и человекоцентричного сервиса в крае становятся реальными технологиями, которые используются в интересах каждого человека, отметил губернатор, нацелив профильный блок на дальнейшую оптимизацию процедур и улучшение сервисов при переводе соцуслуг в заявленный режим. Региональное правительство сообщает, что для этого будут проработаны восемь "жизненных ситуаций": посещение пациентом с ОВЗ учреждений здравоохранения, плановая госпитализация, поступление инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональные образовательные организации на программы профобучения, получение компенсации стоимости путевки в детский стационарный оздоровительный лагерь, первичное получение инвалидности людям 18-44 лет, поступление ребенка из многодетной семьи в школу, трудоустройство молодежи и потеря работы. Как выяснилось в ходе опроса, именно эти направления наиболее значимы для жителей края. Как заметил губернатор, очень важно при принятии решений по первоочередности введения сервисов по жизненным ситуациям опираться на мнение людей. И поручил зампреду правительства края по соцвопросам Евгению Никонову до 1 июля 2024 года полностью их реализовать и перейти к следующим, которые также будут определены исходя из потребностей, пожеланий жителей.

https://ria.ru/20231130/stroitelstvo-1912816556.html

https://ria.ru/20231120/khabarovsk-1910527527.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909738158.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев, евгений никонов