https://ria.ru/20231204/kuban-1913764952.html
Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей
Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей - РИА Новости, 04.12.2023
Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей
Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2023 году, по состоянию на декабрь, вырос на 400 миллиардов рублей по сравнению со всем 2022 годом и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:35
2023-12-04T22:35
2023-12-04T22:43
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2023 году, по состоянию на декабрь, вырос на 400 миллиардов рублей по сравнению со всем 2022 годом и уже составляет 3,9 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В понедельник он провёл прямую линию с жителями Кубани. "В 2021 году ВРП края составлял 3 триллиона рублей, в 2022 – 3,5 триллиона рублей, в 2023 – 3,9 триллиона рублей на 4 декабря. Не хочу сравнивать с другими регионами, всегда говорю – давайте смотреть на себя. У нас промышленность показывает динамику 107,4 процентов, строительство, транспорт – каждая отрасль экономики показывает рост в большей или меньшей степени. Экономика развивается, а значит все программы и проекты, которые запланированы – будут реализованы. Сегодня мы не говорим о сокращении расходов, а добавляем финансирование программ и проектов, вводим дополнительные, которые максимально создают качество жизни в регионе", - рассказал Кондратьев.Губернатор добавил, что динамика роста промышленности региона превышает показатели даже агропромышленного комплекса Кубани с учетом рекордного урожая. По итогам 2023 года собственные доходы края составят не менее 465 миллиардов рублей. Запланированный объем расходов – 529 миллиардов рублей, добавляют в пресс-службе администрации Кубани. Отмечается, что в 2024 году в краевую казну планируют направить не менее 456 миллиардов рублей собственных доходов. При этом расходы составят 520 миллиардов рублей, из них 305 миллиардов направят на социальную сферу.
https://ria.ru/20231201/kuban-1913267178.html
https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2023 году, по состоянию на декабрь, вырос на 400 миллиардов рублей по сравнению со всем 2022 годом и уже составляет 3,9 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В понедельник он провёл прямую линию с жителями Кубани.
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"В 2021 году ВРП края составлял 3 триллиона рублей, в 2022 – 3,5 триллиона рублей, в 2023 – 3,9 триллиона рублей на 4 декабря. Не хочу сравнивать с другими регионами, всегда говорю – давайте смотреть на себя. У нас промышленность показывает динамику 107,4 процентов, строительство, транспорт – каждая отрасль экономики показывает рост в большей или меньшей степени. Экономика развивается, а значит все программы и проекты, которые запланированы – будут реализованы. Сегодня мы не говорим о сокращении расходов, а добавляем финансирование программ и проектов, вводим дополнительные, которые максимально создают качество жизни в регионе", - рассказал Кондратьев.
Губернатор добавил, что динамика роста промышленности региона превышает показатели даже агропромышленного комплекса Кубани с учетом рекордного урожая.
По итогам 2023 года собственные доходы края составят не менее 465 миллиардов рублей. Запланированный объем расходов – 529 миллиардов рублей, добавляют в пресс-службе администрации Кубани.
Отмечается, что в 2024 году в краевую казну планируют направить не менее 456 миллиардов рублей собственных доходов. При этом расходы составят 520 миллиардов рублей, из них 305 миллиардов направят на социальную сферу.
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