https://ria.ru/20231204/kuban-1913764952.html

Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей

Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей - РИА Новости, 04.12.2023

Кондратьев: ВРП Кубани в 2023 году уже составляет 3,9 триллиона рублей

Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2023 году, по состоянию на декабрь, вырос на 400 миллиардов рублей по сравнению со всем 2022 годом и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:35

2023-12-04T22:35

2023-12-04T22:43

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в 2023 году, по состоянию на декабрь, вырос на 400 миллиардов рублей по сравнению со всем 2022 годом и уже составляет 3,9 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В понедельник он провёл прямую линию с жителями Кубани. "В 2021 году ВРП края составлял 3 триллиона рублей, в 2022 – 3,5 триллиона рублей, в 2023 – 3,9 триллиона рублей на 4 декабря. Не хочу сравнивать с другими регионами, всегда говорю – давайте смотреть на себя. У нас промышленность показывает динамику 107,4 процентов, строительство, транспорт – каждая отрасль экономики показывает рост в большей или меньшей степени. Экономика развивается, а значит все программы и проекты, которые запланированы – будут реализованы. Сегодня мы не говорим о сокращении расходов, а добавляем финансирование программ и проектов, вводим дополнительные, которые максимально создают качество жизни в регионе", - рассказал Кондратьев.Губернатор добавил, что динамика роста промышленности региона превышает показатели даже агропромышленного комплекса Кубани с учетом рекордного урожая. По итогам 2023 года собственные доходы края составят не менее 465 миллиардов рублей. Запланированный объем расходов – 529 миллиардов рублей, добавляют в пресс-службе администрации Кубани. Отмечается, что в 2024 году в краевую казну планируют направить не менее 456 миллиардов рублей собственных доходов. При этом расходы составят 520 миллиардов рублей, из них 305 миллиардов направят на социальную сферу.

https://ria.ru/20231201/kuban-1913267178.html

https://ria.ru/20231128/blagoustroystvo-1912511244.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев