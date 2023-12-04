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В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
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10:30 04.12.2023 (обновлено: 11:33 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:30
2023-12-04T11:33
сильный шторм на черноморском побережье россии
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале."По состоянию на 08:00 (совпадает с мск), по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в публикации.Отключенных котельных нет, водоснабжение проводится в штатном режиме.Накануне без света в Крыму оставались 547 человек.Средиземноморский циклон обрушился на Крым 26-27 ноября. Он принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие села остались без света, ветром повалило деревья.На море начался сильный шторм, волны заливали прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС.МЧС Крыма предварительно оценило размер ущерба для инфраструктуры в 39 миллиардов рублей.По данным главы региона Сергея Аксенова, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/uscherb-1913550444.html
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
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сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, общество
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Республика Крым, Общество
В Крыму полностью восстановили электроснабжение

В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное штормом

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 08:00 (совпадает с мск), по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в публикации.
Отключенных котельных нет, водоснабжение проводится в штатном режиме.
Накануне без света в Крыму оставались 547 человек.
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Средиземноморский циклон обрушился на Крым 26-27 ноября. Он принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие села остались без света, ветром повалило деревья.
На море начался сильный шторм, волны заливали прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС.
МЧС Крыма предварительно оценило размер ущерба для инфраструктуры в 39 миллиардов рублей.
По данным главы региона Сергея Аксенова, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек.
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