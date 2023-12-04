https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.12.2023
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:30
2023-12-04T10:30
2023-12-04T11:33
сильный шторм на черноморском побережье россии
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале."По состоянию на 08:00 (совпадает с мск), по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в публикации.Отключенных котельных нет, водоснабжение проводится в штатном режиме.Накануне без света в Крыму оставались 547 человек.Средиземноморский циклон обрушился на Крым 26-27 ноября. Он принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие села остались без света, ветром повалило деревья.На море начался сильный шторм, волны заливали прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС.МЧС Крыма предварительно оценило размер ущерба для инфраструктуры в 39 миллиардов рублей.По данным главы региона Сергея Аксенова, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/uscherb-1913550444.html
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, общество
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Республика Крым, Общество
В Крыму полностью восстановили электроснабжение
В Крыму полностью восстановили электроснабжение, нарушенное штормом