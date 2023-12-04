https://ria.ru/20231204/krym-1913558671.html

В Крыму полностью восстановили электроснабжение

В Крыму полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.12.2023

В Крыму полностью восстановили электроснабжение

Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:30

2023-12-04T10:30

2023-12-04T11:33

сильный шторм на черноморском побережье россии

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение Крыма, нарушенное штормом неделю назад, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале."По состоянию на 08:00 (совпадает с мск), по данным ГУП "Крымэнерго", электроснабжение восстановлено в полном объеме", — говорится в публикации.Отключенных котельных нет, водоснабжение проводится в штатном режиме.Накануне без света в Крыму оставались 547 человек.Средиземноморский циклон обрушился на Крым 26-27 ноября. Он принес штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие села остались без света, ветром повалило деревья.На море начался сильный шторм, волны заливали прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. В Севастополе и 15 муниципалитетах ввели режим ЧС.МЧС Крыма предварительно оценило размер ущерба для инфраструктуры в 39 миллиардов рублей.По данным главы региона Сергея Аксенова, стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/uscherb-1913550444.html

https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, общество