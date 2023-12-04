https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913630157.html
Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве
Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.12.2023
Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве
Администрация Красноярска и командный состав крейсера "Красноярск" во время торжественных мероприятий в честь празднования дня рождения экипажа подписали... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:47
2023-12-04T13:47
2023-12-04T13:47
красноярск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Администрация Красноярска и командный состав крейсера "Красноярск" во время торжественных мероприятий в честь празднования дня рождения экипажа подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы города. По ее данным, делегация города во главе с мэром Владиславом Логиновым по приглашению моряков атомного подводного крейсера (АПК) "Красноярск" посетила производственное объединение "Севмаш", где была построена подлодка и приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня рождения экипажа. "Продолжая славную традицию дружбы сибирского муниципалитета и экипажа АПК, мэр Владислав Логинов и командир крейсера, капитан первого ранга Иван Артюшин подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией города и экипажем АПК "Красноярск". Глава города отметил, что почётное имя "Красноярск" присваивается АПК не впервые, ранее его носил атомный подводный ракетный крейсер предыдущего поколения. Он также добавил, что в Сибири помнят о том, что К-173 "Красноярск" служил без аварий на Северном и Тихоокеанском флоте, а в 1993 году за проведение отличных ракетных стрельб экипаж получил приз главкома ВМФ", - говорится в сообщении. Общаясь с командиром крейсера Иваном Артюшиным и членами экипажа, Логинов поздравил подводников с днём рождения экипажа и по старой традиции пожелал морякам не только крепкого здоровья, попутных течений, успешного выполнения боевых задач, но и чтобы количество погружений всегда равнялось числу всплытий. "Красноярск – красивый, сильный и гостеприимный сибирский миллионник. И мне как горожанину и как офицеру очень приятно, что имя нашего города присвоено такому красивому и сильному крейсеру! Я уверен, что оно должно принести ему удачу, как приносило его предшественнику, ракетному крейсеру предыдущего поколения К-173. И тогда, и сейчас сибиряки гордятся российскими подводниками, по праву считающими себя красноярцами", – сказал глава города.
https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913606220.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Администрация Красноярска и командный состав крейсера "Красноярск" во время торжественных мероприятий в честь празднования дня рождения экипажа подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы города.
По ее данным, делегация города во главе с мэром Владиславом Логиновым по приглашению моряков атомного подводного крейсера (АПК) "Красноярск" посетила производственное объединение "Севмаш
", где была построена подлодка и приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня рождения экипажа.
"Продолжая славную традицию дружбы сибирского муниципалитета и экипажа АПК, мэр Владислав Логинов и командир крейсера, капитан первого ранга Иван Артюшин подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией города и экипажем АПК "Красноярск". Глава города отметил, что почётное имя "Красноярск" присваивается АПК не впервые, ранее его носил атомный подводный ракетный крейсер предыдущего поколения. Он также добавил, что в Сибири помнят о том, что К-173 "Красноярск" служил без аварий на Северном и Тихоокеанском флоте, а в 1993 году за проведение отличных ракетных стрельб экипаж получил приз главкома ВМФ", - говорится в сообщении.
Общаясь с командиром крейсера Иваном Артюшиным и членами экипажа, Логинов поздравил подводников с днём рождения экипажа и по старой традиции пожелал морякам не только крепкого здоровья, попутных течений, успешного выполнения боевых задач, но и чтобы количество погружений всегда равнялось числу всплытий.
"Красноярск – красивый, сильный и гостеприимный сибирский миллионник. И мне как горожанину и как офицеру очень приятно, что имя нашего города присвоено такому красивому и сильному крейсеру! Я уверен, что оно должно принести ему удачу, как приносило его предшественнику, ракетному крейсеру предыдущего поколения К-173. И тогда, и сейчас сибиряки гордятся российскими подводниками, по праву считающими себя красноярцами", – сказал глава города.
Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае