https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913630157.html

Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве

Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.12.2023

Мэрия Красноярска и крейсер "Красноярск" договорились о сотрудничестве

Администрация Красноярска и командный состав крейсера "Красноярск" во время торжественных мероприятий в честь празднования дня рождения экипажа подписали... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:47

2023-12-04T13:47

2023-12-04T13:47

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Администрация Красноярска и командный состав крейсера "Красноярск" во время торжественных мероприятий в честь празднования дня рождения экипажа подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы города. По ее данным, делегация города во главе с мэром Владиславом Логиновым по приглашению моряков атомного подводного крейсера (АПК) "Красноярск" посетила производственное объединение "Севмаш", где была построена подлодка и приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию дня рождения экипажа. "Продолжая славную традицию дружбы сибирского муниципалитета и экипажа АПК, мэр Владислав Логинов и командир крейсера, капитан первого ранга Иван Артюшин подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией города и экипажем АПК "Красноярск". Глава города отметил, что почётное имя "Красноярск" присваивается АПК не впервые, ранее его носил атомный подводный ракетный крейсер предыдущего поколения. Он также добавил, что в Сибири помнят о том, что К-173 "Красноярск" служил без аварий на Северном и Тихоокеанском флоте, а в 1993 году за проведение отличных ракетных стрельб экипаж получил приз главкома ВМФ", - говорится в сообщении. Общаясь с командиром крейсера Иваном Артюшиным и членами экипажа, Логинов поздравил подводников с днём рождения экипажа и по старой традиции пожелал морякам не только крепкого здоровья, попутных течений, успешного выполнения боевых задач, но и чтобы количество погружений всегда равнялось числу всплытий. "Красноярск – красивый, сильный и гостеприимный сибирский миллионник. И мне как горожанину и как офицеру очень приятно, что имя нашего города присвоено такому красивому и сильному крейсеру! Я уверен, что оно должно принести ему удачу, как приносило его предшественнику, ракетному крейсеру предыдущего поколения К-173. И тогда, и сейчас сибиряки гордятся российскими подводниками, по праву считающими себя красноярцами", – сказал глава города.

https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913606220.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, красноярский край