https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913606220.html

Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае

Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае - РИА Новости, 04.12.2023

Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае

Более 17 миллионов саженцев хвойных пород высадили в 2023 году специалисты на территории гослесфонда Красноярского края в местах после вырубок и пожаров, среди... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:07

2023-12-04T13:07

2023-12-04T13:07

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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Более 17 миллионов саженцев хвойных пород высадили в 2023 году специалисты на территории гослесфонда Красноярского края в местах после вырубок и пожаров, среди которых первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. "В 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" лесники и арендаторы края высадили более 17 млн саженцев хвойных пород на территории гослесфонда в местах после вырубок и пожаров, в том числе первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах. Сейчас в регионе построены шесть комплексов, в 2024 году возведут еще две теплицы. Наибольшее количество саженцев высадили в Мотыгинском, Абанском и Усольском лесничествах края", -говорится сообщении. По словам директора Усольского лесничества Альбины Абрамовой, в этом году на территории гослесфонда высажено более одного миллиона саженцев ели, сосны и кедра на площади более 340 гектаров, а также значительно увеличили количество высаженных сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100 % приживаемость. Сейчас в районах края специалисты продолжают заготовку семян для лесовосстановления в следующем году. Лесники и арендаторы уже заготовили 11,3 тонны семян хвойных деревьев, уже весной их будут высеивать в питомниках, мини-теплицах и на лесокультурных площадях. "Красноярский край наращивает темпы восстановления лесов. В 2024 году в регионе увеличат площадь лесовосстановления на 27%, до 156,5 тысячи гектаров. Это необходимо для достижения главного показателя федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология": 100% баланса между погибшими и восстановленными лесами", - цитирует пресс-служба министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Панова.

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красноярский край, россия