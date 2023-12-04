Рейтинг@Mail.ru
Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913606220.html
Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае
Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае - РИА Новости, 04.12.2023
Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае
Более 17 миллионов саженцев хвойных пород высадили в 2023 году специалисты на территории гослесфонда Красноярского края в местах после вырубок и пожаров, среди... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:07
2023-12-04T13:07
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156280/12/1562801287_0:96:995:656_1920x0_80_0_0_58239d22a3497928f97bfc3654e64f5f.png
КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Более 17 миллионов саженцев хвойных пород высадили в 2023 году специалисты на территории гослесфонда Красноярского края в местах после вырубок и пожаров, среди которых первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. "В 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" лесники и арендаторы края высадили более 17 млн саженцев хвойных пород на территории гослесфонда в местах после вырубок и пожаров, в том числе первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах. Сейчас в регионе построены шесть комплексов, в 2024 году возведут еще две теплицы. Наибольшее количество саженцев высадили в Мотыгинском, Абанском и Усольском лесничествах края", -говорится сообщении. По словам директора Усольского лесничества Альбины Абрамовой, в этом году на территории гослесфонда высажено более одного миллиона саженцев ели, сосны и кедра на площади более 340 гектаров, а также значительно увеличили количество высаженных сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100 % приживаемость. Сейчас в районах края специалисты продолжают заготовку семян для лесовосстановления в следующем году. Лесники и арендаторы уже заготовили 11,3 тонны семян хвойных деревьев, уже весной их будут высеивать в питомниках, мини-теплицах и на лесокультурных площадях. "Красноярский край наращивает темпы восстановления лесов. В 2024 году в регионе увеличат площадь лесовосстановления на 27%, до 156,5 тысячи гектаров. Это необходимо для достижения главного показателя федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология": 100% баланса между погибшими и восстановленными лесами", - цитирует пресс-служба министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Панова.
https://ria.ru/20231122/zavod-1910958117.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156280/12/1562801287_0:3:995:749_1920x0_80_0_0_7645e6d5c8e8799ae84ebe5d76396bca.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия
Красноярский край, Россия

Более 17 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае

© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Радио Sputnik
Вид на Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Более 17 миллионов саженцев хвойных пород высадили в 2023 году специалисты на территории гослесфонда Красноярского края в местах после вырубок и пожаров, среди которых первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах, сообщает министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
"В 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" лесники и арендаторы края высадили более 17 млн саженцев хвойных пород на территории гослесфонда в местах после вырубок и пожаров, в том числе первый миллион сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных в собственных мини-теплицах. Сейчас в регионе построены шесть комплексов, в 2024 году возведут еще две теплицы. Наибольшее количество саженцев высадили в Мотыгинском, Абанском и Усольском лесничествах края", -говорится сообщении.
По словам директора Усольского лесничества Альбины Абрамовой, в этом году на территории гослесфонда высажено более одного миллиона саженцев ели, сосны и кедра на площади более 340 гектаров, а также значительно увеличили количество высаженных сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100 % приживаемость.
Сейчас в районах края специалисты продолжают заготовку семян для лесовосстановления в следующем году. Лесники и арендаторы уже заготовили 11,3 тонны семян хвойных деревьев, уже весной их будут высеивать в питомниках, мини-теплицах и на лесокультурных площадях.
"Красноярский край наращивает темпы восстановления лесов. В 2024 году в регионе увеличат площадь лесовосстановления на 27%, до 156,5 тысячи гектаров. Это необходимо для достижения главного показателя федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология": 100% баланса между погибшими и восстановленными лесами", - цитирует пресс-служба министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Панова.
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта
22 ноября, 05:47
 
Красноярский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала