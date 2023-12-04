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Полиция в Красноярске опровергла информацию о людях, ранивших девушку ножом - РИА Новости, 04.12.2023
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07:32 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/krasnoyarsk-1913533564.html
Полиция в Красноярске опровергла информацию о людях, ранивших девушку ножом
Полиция в Красноярске опровергла информацию о людях, ранивших девушку ножом - РИА Новости, 04.12.2023
Полиция в Красноярске опровергла информацию о людях, ранивших девушку ножом
Полиция опровергла информацию в мессенджерах и социальных сетях о группе молодых людей в Красноярске, которые ранили ножом девушку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:32
2023-12-04T07:32
красноярск
происшествия
волжский
россия
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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Полиция опровергла информацию в мессенджерах и социальных сетях о группе молодых людей в Красноярске, которые ранили ножом девушку, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Среди жителей Красноярска посредством мессенджеров и социальных сетей стали распространяться аудиосообщения о том, что на улице Волжской группа молодых людей якобы причинила ножевые ранения девушке. В данных голосовых сообщениях также идет речь о появлении в городе организованной преступной группы. ГУ МВД России по Красноярскому опровергает данную информацию", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей критически относится в непроверенным сообщениям, отметив, что чаще всего они распространяются для нагнетания паники и социальной тревожности.
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красноярск, происшествия, волжский, россия
Красноярск, Происшествия, Волжский, Россия
Полиция в Красноярске опровергла информацию о людях, ранивших девушку ножом

Полиция в Красноярске опровергла информацию о группе лиц, ранивших ножом девушку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Полиция опровергла информацию в мессенджерах и социальных сетях о группе молодых людей в Красноярске, которые ранили ножом девушку, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Среди жителей Красноярска посредством мессенджеров и социальных сетей стали распространяться аудиосообщения о том, что на улице Волжской группа молодых людей якобы причинила ножевые ранения девушке. В данных голосовых сообщениях также идет речь о появлении в городе организованной преступной группы. ГУ МВД России по Красноярскому опровергает данную информацию", - говорится в сообщении.
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В ведомстве призвали жителей критически относится в непроверенным сообщениям, отметив, что чаще всего они распространяются для нагнетания паники и социальной тревожности.
 
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