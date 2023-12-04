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Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/krasnopol-1913529865.html
Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь"
Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 04.12.2023
Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь"
Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:06
2023-12-04T06:06
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
конструкторское бюро приборостроения
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый". "Это наш знаменитый "Краснополь", которым мы поражаем цели, высокоточные снаряды. Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие", - рассказал командир. Он уточнил, что на данном участке фронта активно используют высокоточные снаряды "Краснополье". "Работали "Краснополем", поражали кочующий миномет 120-й (калибра 120 миллиметров – ред.)", - рассказал "Белый". Его сослуживец с позывным "Бармалей" уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника "Орлан" и очень точно бьет. В начале ноября в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявили РИА Новости, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью. В августе в холдинге сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики. При этом в пресс-службе не раскрыли характеристики улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.
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РИА Новости
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украина, безопасность, конструкторское бюро приборостроения
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Конструкторское бюро приборостроения
Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь"

Российский боец отметил высокую эффективность модернизированных "Краснополей"

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый".
«
"Это наш знаменитый "Краснополь", которым мы поражаем цели, высокоточные снаряды. Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие", - рассказал командир.
Он уточнил, что на данном участке фронта активно используют высокоточные снаряды "Краснополье". "Работали "Краснополем", поражали кочующий миномет 120-й (калибра 120 миллиметров – ред.)", - рассказал "Белый".
Его сослуживец с позывным "Бармалей" уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника "Орлан" и очень точно бьет.
В начале ноября в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявили РИА Новости, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью. В августе в холдинге сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики. При этом в пресс-службе не раскрыли характеристики улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
1 августа, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьКонструкторское бюро приборостроения
 
 
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