https://ria.ru/20231204/krasnopol-1913529865.html

Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь"

Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 04.12.2023

Военный отметил эффективность модернизированных снарядов "Краснополь"

Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:06

2023-12-04T06:06

2023-12-04T06:06

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

конструкторское бюро приборостроения

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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь" с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Белый". "Это наш знаменитый "Краснополь", которым мы поражаем цели, высокоточные снаряды. Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие", - рассказал командир. Он уточнил, что на данном участке фронта активно используют высокоточные снаряды "Краснополье". "Работали "Краснополем", поражали кочующий миномет 120-й (калибра 120 миллиметров – ред.)", - рассказал "Белый". Его сослуживец с позывным "Бармалей" уточнил, что данный снаряд наводится при помощи беспилотника "Орлан" и очень точно бьет. В начале ноября в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" заявили РИА Новости, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью. В августе в холдинге сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики. При этом в пресс-службе не раскрыли характеристики улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

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украина, безопасность, конструкторское бюро приборостроения