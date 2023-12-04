Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО
Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО
© Фото пресс-службы администрации Чишминского района БашкирииСвященнослужитель из Башкирии отвез участникам СВО Коран и халяльные продукты
© Фото пресс-службы администрации Чишминского района Башкирии
Священнослужитель из Башкирии отвез участникам СВО Коран и халяльные продукты
УФА, 4 дек – РИА Новости. Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале.
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"В эту командировку при сопровождении гуманитарного груза с нами отправился наш имам-мухтасиб Зуфар-хазрат. Его мудрость, знания и духовная сила были необходимы для поддержки наших военных. К поездке он подготовился основательно. В качестве гостинца привез много вкусной халяльной продукции, а также Кораны для бойцов", - написал Мансуров.
Он рассказал, что каждая встреча священнослужителя с военными сопровождалась молитвами и духовной поддержкой.
"Во время нашего нахождения на одной из локаций неподалеку располагалось расположение еще одного подразделения мобилизованных. У них на тот момент была небольшая молельная христианская комната. В планах было приступить к строительству молельной комнаты для мусульман. Счастливым случаем для них стало присутствие священнослужителя. Совместно они определили место, границы и заложили первый камень будущего строения", - сообщил районный мэр.