https://ria.ru/20231204/koran-1913677180.html

Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО

Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023

Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО

Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:16

2023-12-04T16:16

2023-12-04T16:16

надежные люди

чишминский район

республика башкортостан

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УФА, 4 дек – РИА Новости. Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале. "В эту командировку при сопровождении гуманитарного груза с нами отправился наш имам-мухтасиб Зуфар-хазрат. Его мудрость, знания и духовная сила были необходимы для поддержки наших военных. К поездке он подготовился основательно. В качестве гостинца привез много вкусной халяльной продукции, а также Кораны для бойцов", - написал Мансуров.Он рассказал, что каждая встреча священнослужителя с военными сопровождалась молитвами и духовной поддержкой. "Во время нашего нахождения на одной из локаций неподалеку располагалось расположение еще одного подразделения мобилизованных. У них на тот момент была небольшая молельная христианская комната. В планах было приступить к строительству молельной комнаты для мусульман. Счастливым случаем для них стало присутствие священнослужителя. Совместно они определили место, границы и заложили первый камень будущего строения", - сообщил районный мэр.

https://ria.ru/20231121/lapsha-1910731682.html

чишминский район

республика башкортостан

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чишминский район, республика башкортостан