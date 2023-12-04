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Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
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Надежные люди
 
16:16 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/koran-1913677180.html
Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО
Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО
Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:16
2023-12-04T16:16
надежные люди
чишминский район
республика башкортостан
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УФА, 4 дек – РИА Новости. Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале. "В эту командировку при сопровождении гуманитарного груза с нами отправился наш имам-мухтасиб Зуфар-хазрат. Его мудрость, знания и духовная сила были необходимы для поддержки наших военных. К поездке он подготовился основательно. В качестве гостинца привез много вкусной халяльной продукции, а также Кораны для бойцов", - написал Мансуров.Он рассказал, что каждая встреча священнослужителя с военными сопровождалась молитвами и духовной поддержкой. "Во время нашего нахождения на одной из локаций неподалеку располагалось расположение еще одного подразделения мобилизованных. У них на тот момент была небольшая молельная христианская комната. В планах было приступить к строительству молельной комнаты для мусульман. Счастливым случаем для них стало присутствие священнослужителя. Совместно они определили место, границы и заложили первый камень будущего строения", - сообщил районный мэр.
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чишминский район
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чишминский район, республика башкортостан
Надежные люди, Чишминский район, Республика Башкортостан
Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО

Священнослужитель из Башкирии отвез Коран и халяльные продукты в зону СВО

© Фото пресс-службы администрации Чишминского района БашкирииСвященнослужитель из Башкирии отвез участникам СВО Коран и халяльные продукты
Священнослужитель из Башкирии отвез участникам СВО Коран и халяльные продукты
© Фото пресс-службы администрации Чишминского района Башкирии
Священнослужитель из Башкирии отвез участникам СВО Коран и халяльные продукты
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УФА, 4 дек – РИА Новости. Священнослужитель из Чишминского района Башкирии Зуфар-хазрат отвез в зону спецоперации халяльные продукты и священные книги Коран, сообщил глава администрации района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале.
«
"В эту командировку при сопровождении гуманитарного груза с нами отправился наш имам-мухтасиб Зуфар-хазрат. Его мудрость, знания и духовная сила были необходимы для поддержки наших военных. К поездке он подготовился основательно. В качестве гостинца привез много вкусной халяльной продукции, а также Кораны для бойцов", - написал Мансуров.
Он рассказал, что каждая встреча священнослужителя с военными сопровождалась молитвами и духовной поддержкой.
"Во время нашего нахождения на одной из локаций неподалеку располагалось расположение еще одного подразделения мобилизованных. У них на тот момент была небольшая молельная христианская комната. В планах было приступить к строительству молельной комнаты для мусульман. Счастливым случаем для них стало присутствие священнослужителя. Совместно они определили место, границы и заложили первый камень будущего строения", - сообщил районный мэр.
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Надежные людиЧишминский районРеспублика Башкортостан
 
 
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