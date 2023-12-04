https://ria.ru/20231204/konvertoplan-1913560642.html
СМИ: в Японии около места крушения конвертоплана нашли останки пяти человек
СМИ: в Японии около места крушения конвертоплана нашли останки пяти человек - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: в Японии около места крушения конвертоплана нашли останки пяти человек
Останки пяти членов экипажа и обломки корпуса потерпевшего крушение на прошлой неделе американского конвертоплана Osprey обнаружены водолазами недалеко от места РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:40
2023-12-04T10:40
2023-12-04T10:40
в мире
сша
кагосима (префектура)
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ТОКИО, 4 дек - РИА Новости. Останки пяти членов экипажа и обломки корпуса потерпевшего крушение на прошлой неделе американского конвертоплана Osprey обнаружены водолазами недалеко от места катастрофы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники. Если информация подтвердится, из восьми членов экипажа будет подтверждена смерть семи человек. Один был найден в день крушения. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Екота в Токио, потерпел крушение в среду около японского острова Якусима префектуры Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве - конечной точкой маршрута. На борту находились 8 человек. Вечером того же дня неподалеку от места крушения был обнаружен один из членов экипажа, врачи констатировали его смерть. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя.
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в мире, сша, кагосима (префектура)
В мире, США, Кагосима (префектура)
СМИ: в Японии около места крушения конвертоплана нашли останки пяти человек
Киодо: в Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек