СМИ: Украина и США обвиняли друг друга в неудачах при контрнаступлении
WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран.
Как пишет газета, в ходе кампании американские военные пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки для определения плотности минных полей. В Киеве заявляли, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.