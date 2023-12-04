https://ria.ru/20231204/kontrnastuplenie-1913706192.html

СМИ: Украина и США обвиняли друг друга в неудачах при контрнаступлении

СМИ: Украина и США обвиняли друг друга в неудачах при контрнаступлении - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: Украина и США обвиняли друг друга в неудачах при контрнаступлении

Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах, сообщает газета... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:00

2023-12-04T18:00

2023-12-04T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран. Как пишет газета, в ходе кампании американские военные пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки для определения плотности минных полей. В Киеве заявляли, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр