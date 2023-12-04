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Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе - РИА Новости, 04.12.2023
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07:03 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kontaktnaya_gruppa-1913531935.html
Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе
Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе - РИА Новости, 04.12.2023
Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе
Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:03
2023-12-04T07:03
сша
катар
израиль
в мире
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС. "Мы ожидаем проведение переговоров контактной группы в США на этой неделе", - сообщил собеседник агентства, отказавшись комментировать ожидания от переговоров. Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231202/gaza-1913377538.html
https://ria.ru/20231126/bezhenets-1911993447.html
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сша, катар, израиль, в мире, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Катар, Израиль, В мире, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе

Контактная группа по Газе проведет переговоры с властями США на текущей неделе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа
2 декабря, 20:15
"Мы ожидаем проведение переговоров контактной группы в США на этой неделе", - сообщил собеседник агентства, отказавшись комментировать ожидания от переговоров.
Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
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СШАКатарИзраильВ миреЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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