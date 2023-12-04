https://ria.ru/20231204/kontaktnaya_gruppa-1913531935.html

Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе

Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе - РИА Новости, 04.12.2023

Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе

Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:03

2023-12-04T07:03

2023-12-04T07:03

сша

катар

израиль

в мире

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе проведет переговоры с американской администрацией в США не текущей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, Лондоне и Париже. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС. "Мы ожидаем проведение переговоров контактной группы в США на этой неделе", - сообщил собеседник агентства, отказавшись комментировать ожидания от переговоров. Ранее срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231202/gaza-1913377538.html

https://ria.ru/20231126/bezhenets-1911993447.html

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сша, катар, израиль, в мире, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году