https://ria.ru/20231204/komi-1913607874.html

На Колыме похолодает до минус 55 градусов

На Колыме похолодает до минус 55 градусов - РИА Новости, 04.12.2023

На Колыме похолодает до минус 55 градусов

В Магаданской области в ближайшие дни температура воздуха понизится до -55 градусов, холодные воздушные массы идут в регион из соседней Якутии, сообщила РИА... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:13

2023-12-04T13:13

2023-12-04T13:18

общество

магаданская область

китай

россия

александр чайковский

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МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. В Магаданской области в ближайшие дни температура воздуха понизится до -55 градусов, холодные воздушные массы идут в регион из соседней Якутии, сообщила РИА Новости ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП "Колымское УГМС" Марина Балдина. Ранее в трех районах Якутии были зарегистрированы морозы ниже 50 градусов. "Идут холодные воздушные массы из Якутии. Морозная погода в центральных районах области сохранится еще в течение трех дней. В ночные часы ожидается минимальная температура -50...-55 градусов. 5-6 декабря на Охотском побережье также температура воздуха ожидается низкая. В пределах -25...-30 градусов", - рассказала Балдина. Она добавила, что потеплеет в регионе в четверг-пятницу, когда придет снежный циклон из Китая. Спасатели в связи с похолоданием просят жителей быть осторожнее с отопительными приборами, рассказал РИА Новости заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Магаданской области Александр Чайковский. "У нас отмечается всплеск техногенных пожаров в период морозов. Они связаны, конечно, с активным использованием отопительного оборудования, как электрического, так и печного. В этой связи рекомендую не оставлять его без присмотра, не поручать контроль за ним детям, не оставлять детей одних в помещении. Не перегружать электрические сети", - сказал Чайковский. Сейчас в центральных районах Колымы -30...-35 градусов. Ранее перевозчики перенесли на несколько дней автобусные рейсы из Магадана в Сусуманский и Ягоднинский округа региона из-за экстремально низких температур.

https://ria.ru/20231204/morozy-1913592080.html

https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html

магаданская область

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общество, магаданская область, китай, россия, александр чайковский