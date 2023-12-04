https://ria.ru/20231204/kitay-1913579940.html

МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море

МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2023

МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море

Деятельность китайских рыболовецких судов в акватории рифа Уитсон (Нюэцзяо) является разумной и законной, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:35

2023-12-04T11:35

2023-12-04T11:35

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китай

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мао нин

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Деятельность китайских рыболовецких судов в акватории рифа Уитсон (Нюэцзяо) является разумной и законной, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриел заявил, что более 135 судов морского ополчения КНР находятся в Южно-Китайском море в районе рифа Уитсон. Ван Вэньбинь подчеркнул, что риф Нюэцзяо (китайское название рифа Уитсон) является частью китайских островов Наньша и соответствующая акватория Южно-Китайского моря всегда была важным рабочим участком и местом для укрытия от ветра для китайских рыболовецких судов. "Рабочая деятельность и укрытие от ветра китайскими рыболовецкими судами в соответствующей акватории является разумной и законной деятельностью", - сказал дипломат, добавив, что Филиппины "не должны делать безответственные высказывания". Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море, заявила, что Китаю "не нужна чужая земля, но он не сдаст ни пяди своей".

https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

https://ria.ru/20231204/noak-1913526522.html

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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, мао нин, постоянная палата третейского суда