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МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2023
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11:35 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kitay-1913579940.html
МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море
МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2023
МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море
Деятельность китайских рыболовецких судов в акватории рифа Уитсон (Нюэцзяо) является разумной и законной, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:35
2023-12-04T11:35
в мире
китай
южно-китайское море
филиппины
мао нин
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Деятельность китайских рыболовецких судов в акватории рифа Уитсон (Нюэцзяо) является разумной и законной, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриел заявил, что более 135 судов морского ополчения КНР находятся в Южно-Китайском море в районе рифа Уитсон. Ван Вэньбинь подчеркнул, что риф Нюэцзяо (китайское название рифа Уитсон) является частью китайских островов Наньша и соответствующая акватория Южно-Китайского моря всегда была важным рабочим участком и местом для укрытия от ветра для китайских рыболовецких судов. "Рабочая деятельность и укрытие от ветра китайскими рыболовецкими судами в соответствующей акватории является разумной и законной деятельностью", - сказал дипломат, добавив, что Филиппины "не должны делать безответственные высказывания". Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море, заявила, что Китаю "не нужна чужая земля, но он не сдаст ни пяди своей".
https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html
https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html
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китай
южно-китайское море
филиппины
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в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, мао нин, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины, Мао Нин, Постоянная палата третейского суда
МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море

МИД Китая заявил о законности своей деятельности в Южно-Китайском море

© AP Photo / Ng Han GuanПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Деятельность китайских рыболовецких судов в акватории рифа Уитсон (Нюэцзяо) является разумной и законной, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриел заявил, что более 135 судов морского ополчения КНР находятся в Южно-Китайском море в районе рифа Уитсон.
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Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море
22 октября, 11:41
Ван Вэньбинь подчеркнул, что риф Нюэцзяо (китайское название рифа Уитсон) является частью китайских островов Наньша и соответствующая акватория Южно-Китайского моря всегда была важным рабочим участком и местом для укрытия от ветра для китайских рыболовецких судов.
«
"Рабочая деятельность и укрытие от ветра китайскими рыболовецкими судами в соответствующей акватории является разумной и законной деятельностью", - сказал дипломат, добавив, что Филиппины "не должны делать безответственные высказывания".
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27 сентября, 08:00
Ранее Китай опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На карте была указана "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины.
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).
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В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море
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Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море, заявила, что Китаю "не нужна чужая земля, но он не сдаст ни пяди своей".
 
В миреКитайЮжно-Китайское мореФилиппиныМао НинПостоянная палата третейского суда
 
 
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